Prototype, la serie starebbe per tornare

Il possibile ritorno di Prototype sta generando un fermento inaspettato tra gli appassionati della vecchia serie action-adventure di Activision.

Secondo quanto emerso recentemente, un nuovo capitolo della saga (avvistabile ancora su Amazon) potrebbe essere in fase di sviluppo, riportando in auge un franchise che è rimasto dormiente per oltre un decennio.

Le indiscrezioni provengono da un utente Reddit conosciuto come Bigbyy, il quale sostiene di aver partecipato a un gruppo di studio dove gli sarebbero stati rivelati dettagli sul progetto.

Sebbene la notizia richieda cautela, gli elementi trapelati hanno riacceso l'interesse verso una serie che molti consideravano ormai abbandonata.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Stando alle informazioni diffuse, il nuovo capitolo vedrebbe il ritorno di Alex Mercer come protagonista, figura centrale del primo Prototype rilasciato nel 2009.

Il gameplay manterrebbe gli elementi caratteristici della serie, con particolare enfasi sulle abilità di metamorfosi e trasformazione che permetterebbero ai giocatori di assumere le sembianze di altri personaggi per infiltrarsi in aree protette.

New York City tornerebbe a fare da sfondo alle avventure del protagonista, probabilmente con un'ambientazione rinnovata rispetto ai capitoli precedenti.

La cautela rimane d'obbligo, visto che fino a una conferma ufficiale da parte di Activision o a ulteriori dettagli verificati, è consigliabile considerare queste informazioni come semplici rumor.

Tuttavia, data la natura della fonte e il contesto in cui le informazioni sarebbero state raccolte, la notizia è quantomeno credibile.

Il silenzio attorno al franchise di Prototype dura del resto dal 2015: il franchise di ha vissuto un percorso travagliato, con l'ultimo capitolo della serie, Prototype 2, uscito nel 2012, con successive conversioni per Xbox One e PlayStation 4 tre anni dopo.

Dopo il lancio iniziale, Activision dichiarò che il gioco non aveva trovato un ampio pubblico commerciale, circostanza che portò a una serie di licenziamenti presso lo sviluppatore Radical Entertainment.

Da allora, il silenzio è calato sul franchise, lasciando i fan senza notizie concrete per quasi un decennio. Forse, in fin dei conti andrebbe bene anche un semplice remaster, visto che c'è chi adora svilupparne.