Arriveranno altri remaster di giochi PS3 e Xbox 360

Il patrimonio videoludico dell'era PS3 e Xbox 360 rischia di perdersi nel tempo, ma un gruppo di esperti è pronto a recuperarlo con nuove tecnologie e una visione che va oltre il semplice porting.

Nightdive Studios, specializzata nel riportare in vita classici del passato, ha recentemente annunciato la sua intenzione di espandere il proprio raggio d'azione includendo i titoli della settima generazione di console (avvistabili ancora su Amazon).

In un'intervista rilasciata a VGC, i vertici dell'azienda hanno delineato strategie e sfide di un'operazione che potrebbe salvare dall'oblio decine di giochi altrimenti destinati a scomparire.

Stephen Kick e Larry Kuperman, rispettivamente responsabile dello studio e direttore dello sviluppo commerciale, hanno espresso un chiaro interesse verso quei titoli che, per limitazioni tecnologiche o diritti di distribuzione, sono rimasti confinati nelle piattaforme ormai obsolete.

«Siamo pronti», ha dichiarato Kuperman quando gli è stato chiesto della possibilità di rimasterizzare giochi esclusivi per PS3 e Xbox 360 che rischiano di andare perduti.

Il processo di recupero, tuttavia, non è semplice e richiede un'attenta valutazione di numerosi fattori. Kuperman ha spiegato che la prima domanda da porsi riguarda la natura dell'esclusività: un titolo pubblicato anche su PC presenta sfide diverse rispetto a un'esclusiva console.

Determinante è anche la disponibilità del codice sorgente e la qualità degli asset originali. «Ci sono stati davvero ottimi giochi usciti in quell'epoca che non dovrebbero essere perduti», ha sottolineato con decisione.

L'approccio di Nightdive non si limita al recupero tecnico, ma include una componente creativa e collaborativa che potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo. Usando l'esempio ipotetico dello shooter PS3 Haze, ha spiegato: «Andremmo dai designer originali e diremmo loro: 'Non ha avuto il successo che speravate, immagino abbiate avuto molto tempo per riflettere su cosa avreste fatto diversamente'.»

Questa strategia, già applicata con successo per System Shock 2 Remastered, permette non solo di preservare l'esperienza originale ma di migliorarla secondo la visione degli stessi creatori.

Un vantaggio competitivo di Nightdive Studios risiede nel motore proprietario KEX, strumento fondamentale per portare giochi vecchi su hardware moderno.

L'ultimo grande successo dello studio è stato The Thing: Remastered, che è diventato il gioco venduto più rapidamente nella storia dell'azienda, confermando l'interesse del pubblico per operazioni di recupero di qualità.