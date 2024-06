Il prossimo ambizioso gioco Bandai Namco sarà doppiato in italiano (e arriva in autunno)

Nel corso della Summer Game Fest delle scorse ore c'è stato spazio per rivedere in azione anche Unknown 9: Awakening, l'ambiziosa produzione pubblicata da Bandai Namco e sviluppata da Reflector Entertainment.

Il gioco, mostrato con un nuovo video, ha raccontato le motivazioni dietro il viaggio della protagonista Haroona (Anya Chalotra), che dovrà vedersela con una sfida importante sfoggiando le sue capacità soprannaturali uniche, che saranno alla base del gameplay.

Il trailer, che potete vedere di seguito nella sua versione con voci in italiano, si concentra soprattutto sulla storia per introdurci nel contesto narrativo di Unknown 9, e sottolinea che la finestra di lancio è fissata per il prossimo autunno su PC (tramite Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. In precedenza, era stato fatto riferimento a una possibile release estiva, ma non sarà più questo il caso.

Come spiegato dagli autori in accompagnamento al trailer, «Haroona si è sempre affidata agli insegnamenti della sua amata mentore Reika per riuscire a padroneggiare le proprie abilità uniche associate al Rovescio fin da quando era bambina. Per anni, Reika ha addestrato Haroona sulle complessità di questa diversa dimensione, istruendola sulle vie del mondo e raccontandole spesso la storia di alcune enigmatiche figure immortali che si dice controllassero l'intera conoscenza dell'umanità, i 9 Ignoti».

La vicenda, allora, si muoverà proprio prendendo piede da questi misteri folkloristici, quando Vincent Lichter si convince che i 9 Ignoti abbiano in realtà impedito all'umanità di esprimere il suo vero potenziale. Una mossa sensata per liberare l'umanità o un pericolo letale? Più la seconda opzione, dal momento che Haroona dovrà fare di tuto per fermarlo.

«Unknown 9: Awakening è un gioco d'azione e avventura narrativo in terza persona che segue la storia di Haroona, una Quaestor nata con la capacità di avventurarsi nel Rovescio: una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. Nella sua missione per raggiungere una potente conoscenza nascosta», ci ha raccontato Bandai Namco.

«Apprenderà a padroneggiare la sua connessione unica con il Rovescio, che le consentirà di incanalare i suoi poteri nel nostro mondo. Ma questa sua capacità non può certo passare inosservata. Haroona diventa ben presto il bersaglio degli Ascendenti, una fazione scissionista di un'organizzazione segreta nota come Leap Year Society, che vuole sfruttare il Rovescio per alterare il corso della storia umana».

La pubblicazione del trailer, completamente doppiato in italiano, ci conferma infine anche che il gioco godrà di una localizzazione completa nella nostra guida, con sottotitoli, interfaccia e voci.