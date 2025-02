Promo di San Valentino su CDKeys: sconti fino al 14% su giochi e DLC!

Quest’anno, San Valentino è l’occasione perfetta per condividere il tuo amore per i videogiochi! Solo per 24 ore, su CDKeys puoi ottenere fino al 14% di sconto acquistando 2 o più giochi o DLC. Un’ottima opportunità per arricchire la tua libreria digitale o sorprendere qualcuno con un regalo originale. L'offerta è valida dal 14 febbraio alle ore 12:00 (GMT+4) al 15 febbraio alle ore 12:00 (GMT+4).

Vedi offerta su CD Keys

Termini:

Lo sconto si applica al prodotto meno caro nel carrello.

Massimo sconto applicabile: £2.50.

Valido una sola volta per cliente.

Gli utenti devono essere loggati al proprio account CDKeys.

Un vasto catalogo di giochi per PC

Con CDKeys, puoi esplorare una vasta selezione di giochi per PC, dai blockbuster AAA ai titoli indie più creativi, tutti disponibili a prezzi incredibili. Troverai anche DLC per espandere le tue avventure preferite. Tutte le chiavi sono consegnate istantaneamente via email, così puoi iniziare a giocare subito dopo l’acquisto!

Perché scegliere CDKeys?

Semplice: puoi accedere a migliaia di giochi per PC su più piattaforme e approfittare di prezzi imbattibili. Una volta acquistato un gioco, potrai scaricarlo e giocarlo su qualsiasi PC semplicemente accedendo al tuo account sulla piattaforma di riferimento.

Non perdere questa occasione esclusiva!

San Valentino è il momento giusto per fare scorta di nuovi giochi o condividere la tua passione con amici e familiari. Approfitta degli sconti di CDKeys e regalati (o regala) un’esperienza di gioco unica. Ma affrettati: l’offerta è valida solo per 24 ore!

Vedi offerta su CD Keys