Project TH potrebbe essere il gioco che i fan di Splinter Cell stanno aspettando

EVR Studio sta sviluppando Project TH, un nuovo gioco d'azione in terza persona che sembra richiamare fortemente la serie Splinter Cell.

Dopo Splinter Cell Blacklist (avvstabile su Amazon), la serie action-stealth è infatti sparita dalle scene.

Un teaser trailer del remake ufficiale del primo capitolo è l'unica cosa che fa sperare in un ritorno di Sam Fisher. A quanto pare, però, c'è un gioco che cercherà di riempire il vuoto.

Ambientato nella Corea unificata del futuro prossimo, il gioco segue le vicende di Ji Jeong Tae, un soldato nordcoreano in Corea del Sud come parte di un programma di scambio militare, come riportato da DSO Gaming.

Il progetto è in lavorazione da sei anni ma sembra ancora in una fase iniziale di sviluppo.

Nonostante ciò, i recenti video gameplay diffusi dagli sviluppatori mostrano meccaniche stealth molto promettenti che ricordano da vicino quelle della celebre serie di Ubisoft.

I filmati rivelano la possibilità di distruggere le fonti di luce per avvicinarsi ai nemici senza essere visti, utilizzare gadget per distrarli o attirarli, e l'uso di occhiali speciali simili a quelli visti in Splinter Cell: Blacklist.

Gli sviluppatori precisano che si tratta di video tecnici con grafica provvisoria, focalizzati unicamente sul gameplay.

Il cast include l'attore Heo Sung-tae, noto per Squid Game, nel ruolo del villain principale chiamato "Ghost".

Al momento non è stata annunciata una data di uscita per Project TH, ma il progetto sembra molto promettente per gli appassionati del genere stealth.

I fan del genere e della serie Splinter Cell potranno seguirne l'evoluzione in attesa di ulteriori dettagli sulla data di lancio e le piattaforme di riferimento.

Project TH si aggiunge alla lista di titoli coreani in sviluppo che stanno attirando l'attenzione dell'industria.

La qualità e le idee mostrate finora testimoniano il crescente talento degli studi di sviluppo del paese asiatico, sempre più protagonisti sulla scena internazionale, come dimostrato da Lies of P e Stellar Blade.