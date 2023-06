Proiettore laser Hisense 100" 4K con 1700€ di sconto! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 15 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il proiettore laser Hisense 100L5F-B12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.799,99€, rispetto agli usuali 4.499,99€ di listino, per un risparmio reale di 1.700€ e uno sconto del 37,77%.

Con un grande schermo da 100 pollici, il proiettore laser Hisense 100L5F-B12 offre un'esperienza cinematografica domestica con immagini luminose, colori vividi e audio ad alta definizione. Grazie alla tecnologia X-Fusion Laser Light Engine con chip DLP, garantisce una proiezione nitida e brillante, con un sistema a breve raggio che minimizza la dispersione di luce e assicura una durata di oltre 25.000 ore.

La risoluzione 4K Ultra HD offerta dal proiettore laser Hisense 100L5F-B12 è arricchita dalla tecnologia Pure Color, che espande la gamma di colori a miliardi di combinazioni possibili, e dall'HDR, che aumenta il contrasto e rende l'immagine più naturale e realistica. L'audio Dolby Atmos rende l'esperienza sonora altrettanto coinvolgente, creando un suono tridimensionale che vi fa sentire al centro dell'azione.

Infine, il sistema di controllo vocale Alexa integrato rende l'interazione semplice e personalizzata, permettendovi di controllare la vostra smart home, ricevere notizie e risposte alle vostre domande, e molto altro ancora, semplicemente con la vostra voce. Alexa può essere comandata direttamente dal telecomando o tramite l'app RemoteNOW.

