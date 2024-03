Principess Peach: Showtime già giocabile su PC a oltre 60fps

Nintendo avrà sempre una storia a dir poco turbolenta, anche su Switch, visto che Princess Peach: Showtime è già giocabile su PC a 60fps con un nuovo emulatore.

La cosa grottesca è che oggi è il day one della nuova esclusiva Switch (la trovate su Amazon) e non è passato neanche un giorno prima che il titolo venisse piratato.

Come riporta DSOGaming, infatti, l'emulatore Ryujinx può far girare Princess Peach: Showtime con scioltezza a oltre 60fps.

È emerso online un video che dimostra la resa tecnica del gioco, supportato da un Intel Core i9-14900K con una ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090, con un utilizzo della GPU al 39%.

Ecco come gira Princess Peach: Showtime su PC tramite emulatore:

È paradossale che Nintendo non riesca davvero a tenere il passo con gli emulatori, cercando di combatterli uno alla volta, clone dopo clone, ma senza grossi risultati a quanto pare.

È bene precisare che, sebbene l'emulatore non sia uno strumento illegale, l'utilizzo di tali sistemi su videogiochi che sono ancora in commercio e di cui non si possiede una copia originale, quindi piratando completamente il software originale, è un'attività illecita senza se e senza ma.

Ryujinx è per altro un nome molto famoso nella scena dell'emulazione, perché ha dimostrato di poter far girare ad altissima qualità altri videogiochi per Switch come Red Dead Redemption, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Pikmin 4, e tutti a pochissime ore dall'uscita.

Bisogna ammettere che vedere Princess Peach: Showtime a questa fluidità fa un certo effetto visto che, come emerso nella nostra recensione, uno dei problemi della produzione è proprio la sua resa tecnica.

Un destino simile a quello che sta capitando con Dragon's Dogma 2, che in queste ore sta ricevendo delle pesanti critiche proprio per i beneamati frame al secondo che, ancora una volta, sono pochi.