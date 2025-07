L’attesa per Cronos: The New Dawn è ufficialmente terminata. Nel corso del Nintendo Direct di oggi, Bloober Team, lo studio polacco noto per il remake di Silent Hill 2 e per alcune delle esperienze horror più apprezzate degli ultimi anni, ha annunciato la data di uscita del suo nuovo survival horror: il titolo sarà disponibile dal 5 settembre 2025 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e, a sorpresa, anche su Nintendo Switch 2.

L’annuncio è stato accompagnato dal nuovo Story Trailer, che introduce i fan alla trama di questa avventura horror a tinte fantascientifiche.

Il filmato mostra i primi dettagli narrativi e svela il concetto di Soul Harvesting, un elemento centrale del gameplay che accompagnerà i giocatori lungo un viaggio nel passato tra orrori psicologici e fisici. Le sequenze del trailer, dal forte impatto visivo, puntano a trasmettere la tensione e l’inquietudine tipiche del team polacco, già specializzato in horror atmosferici.

Accanto al trailer, Bloober Team ha anche aperto i preordini su tutte le principali piattaforme digitali. Su Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il titolo sarà disponibile in due edizioni:

Standard Edition, con il gioco completo al lancio;

Deluxe Edition, che offre anche 48 ore di accesso anticipato.

Su Nintendo Switch 2, invece, Cronos: The New Dawn sarà disponibile esclusivamente in edizione digitale standard al lancio, con la possibilità di pre‑ordine già attiva. Chi deciderà di acquistare il gioco in anticipo potrà inserirlo subito nella wishlist dei rispettivi store per ricevere aggiornamenti ufficiali.

Bloober Team descrive il progetto come un survival horror che unisce fantascienza e terrore psicologico, con ambientazioni oscure e un’attenzione particolare alla narrazione.

L’obiettivo è offrire un’esperienza intensa sia per i veterani del genere, sia per i giocatori alla ricerca di un horror narrativo di nuova generazione.