Prince of Persia, c'è un capitolo storico che costa poco più di 1 euro

Da qualche settimane è stato svelato Prince of Persia The Lost Crown, ultimo episodio di un franchise - quello di Prince of Persia - che negli anni ha visto un gran numero di capitoli, per poi essere messo da parte.

Mentre il nuovo gioco sarà disponibile a gennaio del prossimo anno, e il gameplay sembra essere un mix tra il classico Prince of Persia e uno stile decisamente più moderno, è emersa ora un'offerta relativa al primo e indimenticabile episodio a 128-bit.

Difatti, come riportato da PCGamesN, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è ora disponibile al costo davvero ridicolo di appena 1.69 euro, su GOG.

Si tratta di uno di quei giochi unici, in grado di anticipare di anni lo stile di Assassin's Creed e le rocambolesche avventure di Nathan Drake in Uncharted.

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è infatti considerato uno dei più grandi giochi di piattaforma e di azione e avventura di sempre, nonché uno dei capitoli più riusciti del franchise.

Se volete rigiocarlo, o magari provarlo per la prima volta, vi basterà cliccare qui e farlo vostro a poco più del prezzo di un caffè.

Uscito per la prima volta nel 2003, Le Sabbie del Tempo riavviava la serie classica di Prince of Persia di Jordan Mechner con un protagonista ridisegnato, fasi platform incredibilmente fluide e la caratteristica del tempo riavvolgibile (sbagliate un salto cadendo rovinosamente nel vuoto? Non c'è alcun problema: vi basterà riavvolgere il tempo e riprovare ancora una volta).

Un remake del gioco era in lavorazione in quel di Ubisoft Montreal, per poi sparire misteriosamente dai radar.

Prince of Persia The Lost Crown arriverà in ogni caso il 18 gennaio prossimo su PC e su tutte le console, di vecchia e nuova generazione, anche se il gioco è stato inizialmente bombardato di dislike.