Prince of Persia Remake è tornato indietro nel tempo, quasi letteralmente

Prince of Persia Sands of Time Remake è uno degli emblemi di come i videogiochi vengono annunciato in maniera frettolosa alle volte, e di come scompaiano senza pietà con altrettanta fretta.

Ed è surreale che il gioco sia ancora prenotabile normalmente, come potete constatare dalla pagina di Amazon ad esempio.

Gli ultimi aggiornamenti, ovviamente fumosi, sono arrivati alla fine dello scorso anno, con le solite raccomandazioni del team di sviluppo a cui non sono seguite delle conferme, però.

Le stesse che sono mancate negli anni, con i report sullo sviluppo che non hanno mai raccontato niente di positivo.

E se con la Summer Game Fest 2023 in arrivo, che comprende anche il nuovo Ubisoft Forward, speravate di avere con le novità beh, indovinate un po'? Non ci saranno.

Lo ha specificato direttamente il team di sviluppo tramite i canali ufficiali, dichiarando che il gioco non sarà presente al prossimo evento di Ubisoft:

«Prince of Persia: The Sands of Time Remake non sarà al prossimo Ubisoft Forward, ma non temere: è molto vivo.»

Neanche nell'estate dei videogiochi di quest'anno rivedremo Prince of Persia Sands of Time Remake, e non ci saranno neanche grosse novità.

Ubisoft Montreal ha fornito dei piccoli aggiornamenti, che però non ci danno grosse speranze per il gioco.

Jean-Francois Naud, producer di Prince of Persia Sands of Time Remake, ha accennato allo stato dello sviluppo:

«In termini di fase di sviluppo, siamo in fase di concept in questo momento. Da quando abbiamo rilevato il progetto, abbiamo esaminato il feedback della community e trovato il nostro modo di realizzare il gioco. Ora stiamo costruendo il team, definendo le priorità, mettendo insieme i prototipi, testando gli elementi e cercando di includere anche il feedback della community nello sviluppo. È ancora in una fase iniziale e i giocatori non dovrebbero aspettarsi di saperne di più sul gioco quest'anno, ma state certi che stiamo tutti mettendo le nostre forze e il nostro cuore in questo progetto.»

Questo significa, sostanzialmente, che Prince of Persia Sands of Time Remake è stato completamente riavviato da capo.

Si aggiunge quindi a quei giochi di cui non sapremo più granché e che spariranno per tanti altri anni, come la saga di Splinter Cell.

La speranza è che altri progetti possano riempire il suo buco, come il vociferato open world di Star Wars.