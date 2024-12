Prime Gaming festeggia il Natale con 5 nuovi giochi gratis

Prime Gaming si prepara a festeggiare il Natale con tanti nuovi giochi gratis settimanali da riscattare, così potrete iniziare a divertirvi per l'inizio delle vacanze invernali.

Il servizio in abbonamento di Amazon, come ormai i fan sapranno, propone come bonus per i suoi utenti tanti giochi PC da riscattare ogni mese, distribuiti su cadenza settimanale.

Questo fine settimana, l'ultimo prima dell'arrivo del Natale, potrete aggiungere alle vostre collezioni Nine Witches Family Disruption, Predator Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition, Simulakros e Christmas Fables The Magic Snowflake - CE, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo richiesto.

Dovrete solo assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime per poter approfittare di tutti i nuovi omaggi settimanali, oltre ad essere in possesso di account sui rispettivi store dedicati.

Sebbene infatti la maggior parte dei giochi di questa settimana siano utilizzabili sull'apposita Amazon Games App, ci sono due eccezioni: per Predator Hunting Grounds avrete bisogno di un account su Epic Games Store, mentre Christmas Fables andrà riscattato sulla piattaforma Legacy Games.

Potete riscattare da adesso i vostri nuovi giochi gratuiti dirigendovi semplicemente ai link ufficiali che vi allegheremo di seguito, seguendo poche semplici istruzioni su schermo:

Prime Gaming: giochi gratis del 20 dicembre 2024

Tutti i nuovi giochi gratis hanno date di scadenza variabili, da gennaio fino a marzo 2025: vi consigliamo di consultarle voi stessi accuratamente tramite i link che vi abbiamo allegato qui sopra.

Ovviamente, il nostro suggerimento più grande è di riscattare tutti i vostri omaggi il prima possibile: una volta aggiunti alle vostre collezioni, questi giochi resteranno gratis per sempre.

Per il mese di dicembre è previsto ancora un ultimo gioco gratis su Prime Gaming, che dovrebbe essere rilasciato a partire dalla festa di Santo Stefano.