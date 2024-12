Prime Gaming, ecco i giochi gratis di dicembre 2024

Amazon ha svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per il mese di dicembre 2024, distribuiti come sempre su cadenza settimanale.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare: questo mese ci sono diverse proposte decisamente interessanti.

In questi giorni sono stati già pubblicati i ultimi giochi gratis di novembre, ma ora arrivano finalmente aggiornamenti sulla release completa.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Senza ulteriori indugi vi proponiamo la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo (tramite il blog ufficiale):

Prime Gaming: giochi gratis dicembre 2024

Disponibile da ora

STAR WARS: Bounty Hunter

Tomb Raider: Underworld

Overcooked! 2

Call of Juarez: Gunslinger

DREDGE

Dal 5 dicembre

Quake II (GOG)

Disney Pixar WALL-E

Dal 12 dicembre

Planet of Lana (GOG)

Hero’s Hour (GOG)

The Coma: Recut (GOG)

Electrician Simulator (EGS)

ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition

Dal 19 dicembre

Nine Witches: Family Disruption

Predator: Hunting Grounds (EGS)

Aces of the Luftwaffe

Squadron Extended Edition

Simulakros

Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition

Dal 26 dicembre

The Town of Light (GOG)

Durante tutto il mese di dicembre 2024 saranno dunque disponibili ben 19 giochi gratis da riscattare.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di Epic Games Store.

Infine, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.