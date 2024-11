Prime Gaming, disponibili da ora gli ultimi 5 giochi gratis di novembre

Prime Gaming ha deciso di fare un'interessante sorpresa ai suoi fan, proponendo con qualche ora di anticipo i nuovi giochi gratis di questo fine settimana.

Con queste distribuzioni si concludono dunque i giveaway relativi al mese di novembre, svelati come sempre durante ogni fine settimana come uno dei numerosi vantaggi dedicati a chi è iscritto al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Da questo momento potrete dunque riscattare ben 5 giochi gratuiti per i vostri PC: nello specifico potete aggiungere alle vostre collezioni Jurassic World Evolution, Elite Dangerous, Shogun Shodown, Sir Whoopass: Immortal Death e Mystery Case Files: The Dalimar Legacy - CE.

Per riscattare questi omaggi avrete bisogno di account su GOG ed Epic Games Store, ovviamente senza alcun obbligo di acquisto: soltanto Mystery Case Files sarà disponibile direttamente tramite l'apposita Amazon Games App.

Potete procedere immediatamente al riscatto da questo momento, a patto di avere ovviamente un account iscritto ad Amazon Prime: di seguito trovate tutti i link diretti per i nuovi omaggi di Prime Gaming.

Basterà seguire poche e semplici istruzioni per poter iniziare a scaricare subito i vostri ultimi giochi gratuiti di novembre.

I tempi per il riscatto sono molto generosi, dato che in base al gioco avrete a disposizione un periodo che va dalla fine dell'anno fino a febbraio 2025.

Tuttavia, vi consigliamo comunque di procedere con le relative operazioni il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene, dato che resteranno vostri per sempre.

Ora che le distribuzioni di novembre possono considerarsi ufficialmente concluse, è plausibile immaginare che nelle prossime ore arrivi l'annuncio relativo ai giochi gratis di dicembre: non appena scopriremo la lista completa saprete come sempre tutti i dettagli sulle nostre pagine.