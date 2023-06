Prime Gaming, disponibili ora gli ultimi 3 giochi gratis di giugno

Da questo momento sono ufficialmente disponibili gli ultimi giochi gratis di giugno offerti da Prime Gaming: il servizio in abbonamento proposto da Amazon è pronto a dire addio all'attuale mese con ben 3 nuovi omaggi per gli utenti.

Ricordiamo che Prime Gaming è uno dei numerosi vantaggi proposti dall'omonimo servizio in abbonamento, in grado di offrire non solo diversi contenuti aggiuntivi per i vostri videogiochi preferiti, ma anche tanti giochi gratuiti distribuiti su cadenza settimanale (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Gli utenti aderenti all'iniziativa potranno già scaricare da questo momento Gems of Destiny: Homeless Dwarf, Roguebook e Once Upon a Jester, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo e senza alcuna ulteriore spesa.

Roguebook e Once Upon a Jester potranno essere scaricati, come di consueto, tramite l'apposita Amazon Games App, mentre Gems of Destiny Homeless Dwarf dovrà essere riscattato sul portale Legacy Games.

Per poter accedere ai vostri nuovi giochi gratis, non dovrete fare altro che fare clic sui seguenti indirizzi, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime, e seguire le istruzioni su schermo:

Tutti i nuovi giochi gratis resteranno disponibili fino al 2 agosto 2023: avete dunque 33 giorni di tempo a partire da oggi per riscattarli e aggiungerli al vostro account.

Se non lo avete ancora riscattato, vi ricordiamo che questa settimana è stato reso disponibile anche un grande gioco di ruolo, per celebrare l'imminente arrivo del Prime Day.

Un'iniziativa che porterà dunque alla distribuzione di ulteriori giochi gratuiti: nelle prossime settimane arriveranno altri due titoli "bonus" senza costi aggiuntivi.

Nel frattempo, Amazon ha già svelato quali saranno i nuovi giochi gratis in arrivo per il mese di luglio: oltre ai due giochi gratuiti che abbiamo già menzionato, il servizio vi proporrà altri 4 omaggi a luglio.