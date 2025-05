Si rinnova anche per questo fine settimana l'appuntamento con i nuovi titoli gratuiti offerti su Prime Gaming: da adesso potete scaricare sui vostri PC ben 5 nuovi giochi gratis, che resteranno vostri per sempre.

L'iniziativa è riservata come sempre agli abbonati ad Amazon Prime: tra i numerosi vantaggi offerti dal servizio in abbonamento troverete infatti giochi gratuiti distribuiti ogni mese su cadenza settimanale.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla lista completa dei giochi che andranno a concludere le distribuzioni di maggio 2025:

Prime Gaming: giochi gratis del 30 maggio 2025

Nell'elenco di fine mese troverete dunque anche Golf With Your Friends, precedentemente previsto tra le distribuzioni di due settimane fa ma rinviato all'improvviso: oggi potrete finalmente riscattarlo insieme ad altri 4 giochi.

Per alcuni di questi titoli avrete bisogno di account su GOG ed Epic Games Store, ma come di consueto vi ricordo che non c'è bisogno di effettuare alcun acquisto aggiuntivo: tutti questi titoli resteranno gratis per sempre e potrete riscattarli con pochi clic.

Non dovete fare altro che dirigervi sulle pagine ufficiali relative a ogni singolo gioco e seguire le istruzioni sullo schermo: in pochi e brevi istanti sarete in grado di godervi i vostri nuovi omaggi settimanali.

Dato che queste erano le ultime distribuzioni di maggio 2025, ora non ci resta altro che attendere di scoprire quali saranno i giochi gratuiti per il nuovo mese, che presumibilmente dovrebbero essere svelati solo nel corso della prossima settimana.

Non appena ne sapremo di più, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine: nel frattempo, dato che vi servirà comunque un account su Epic Games Store, colgo l'occasione per invitarvi a riscattare i nuovi giochi gratis settimanali.