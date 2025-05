Come ormai da tradizione per gli utenti dell’Epic Games Store, anche quest’anno è tornata una delle iniziative più attese in assoluto: quella dedicata ai giochi misteriosi.

A partire da oggi, giovedì 29 maggio, la vetrina digitale di Epic prosegue infatti la distribuzione gratuita di titoli a sorpresa, non annunciati in anticipo e riscattabili per un periodo limitato.

Una volta aggiunti alla propria libreria, resteranno disponibili per sempre, senza costi aggiuntivi e senza bisogno di abbonamenti.

L’iniziativa fa parte delle promozioni primaverili dello store, e rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera arricchire la propria collezione senza spendere nulla.

Questa settimana, i giochi misteriosi rilasciati sono ben due:

Limbo

Tina Tiny's Wonderland

Una formula che richiama per certi versi quella del Game Pass (che trovate su Amazon), ma che ha saputo conquistare una propria identità grazie all’elemento sorpresa e alla qualità dei titoli proposti.

Come riscattare i giochi gratis su Epic Games Store

Visita la sezione dei giochi gratuiti su Epic Games Store che trovi qui. Accedi con il tuo account (o creane uno nuovo, è sempre gratuito). Seleziona il gioco in omaggio e clicca su “Ottieni”. Una volta aggiunto alla propria libreria, il gioco sarà tuo per sempre, come da tradizione dell’Epic Games Store. Non ti resta che giocare e divertirti finché lo vorrai.

Trovo che questa campagna dei giochi misteriosi continui a funzionare. Non solo per l’opportunità di ricevere giochi gratuiti, ma anche per l’hype, le teorie della community e quella suspense settimanale che ci tiene incollati allo store. E il fatto che questa settimana i giochi siano ben due rende tutto ancora più interessante.

In attesa di scoprire quali sorprese ci attendono nei prossimi giovedì, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata alla promozione: troverete l’elenco completo di tutti i giochi offerti gratuitamente dallo store, dal 2018 a oggi.