Prime Gaming, disponibili da ora ben 11 giochi gratis

Prime Gaming ha deciso di riservare tantissimi omaggi particolarmente interessanti per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento Amazon: oltre ai 2 giochi già precedentemente annunciati negli scorsi giorni, da questo momento se ne aggiungono ufficialmente addirittura altri 9.

L'iniziativa è stata pensata per celebrare il lancio della nuova serie Secret Level su Prime Video, dedicata ad alcuni dei più grandi franchise videoludici — e lo sfortunatissimo Concord.

La maggior parte dei nuovi titoli proposti e riscattabili su Prime Gaming (trovate tutti i dettagli dell'abbonamento su Amazon) fanno dunque parte dei brand rappresentati proprio nella nuova serie: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati su PC.

Di seguito vi riportiamo la lista completa con tutti gli 11 giochi gratuiti che potete riscattare da adesso, con tanto di link ufficiali per procedere subito al download:

Prime Gaming: giochi gratis del 6 dicembre 2024

Come potete vedere c'è davvero l'imbarazzo della scelta: l'attuale weekend di Prime Gaming è decisamente molto ricco di produzioni importanti che vale la pena di recuperare.

Potete procedere al riscatto seguendo le poche e semplici istruzioni che troverete nelle pagine ufficiali che vi abbiamo allegato qui sopra.

Assicuratevi anche di avere a disposizione account iscritti a GOG e Epic Games Store, ma non dovrete preoccuparvi di fare alcun acquisto: tutti questi titoli resteranno vostri per sempre e senza costi aggiuntivi.

L'unico pre-requisito, oltre alla già citata registrazione degli account, è ovviamente quello di essere iscritti ad Amazon Prime.

Dobbiamo però segnalarvi una piccola avvertenza: a causa dell'elevato volume di richieste, lo store GOG sta riscontrando alcuni problemi nel riscatto di codici. Se non doveste riuscire ad aggiungere subito i vostri nuovi giochi gratis, vi consigliamo di riprovare tra qualche ora.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che dal prossimo fine settimana saranno disponibili altri 6 giochi gratis: come sempre, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena potrete riscattarli.

