Prime Gaming, disponibili da ora 8 nuovi giochi gratis a sorpresa

Amazon ha appena annunciato una gradita sorpresa per tutti gli utenti iscritti al suo servizio in abbonamento: da adesso potrete infatti scaricare ben 8 nuovi giochi gratis a sorpresa su Prime Gaming.

Tra i numerosi vantaggi offerti dall'abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) vi è infatti la possibilità di riscattare nuovi giochi a cadenza settimanale, ma in questo caso si tratta di veri e propri nuovi regali aggiuntivi.

Come annunciato nel blog ufficiale di Prime Gaming, i nuovi giochi gratuiti saranno disponibili da adesso e fino al 26 giugno, ma non sostituiranno in alcun modo i nuovi titoli già programmati per il weekend, allungando semplicemente il numero di titoli in omaggio per il mese di maggio.

Di seguito vi proporremo la lista completa con tutti i nuovi giochi gratis che potete riscattare da questo momento su Prime Gaming:

Beasts of Maravilla Island [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Calico [Amazon Games App]

[Amazon Games App] DKO: Divine Knockout [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Double Kick Heroes [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Shattered: Tale of the Forgotten King [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Tandem: A Tale of Shadows [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Tiny Robots Recharged [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Turnip Boy Commits Tax Evasion [Amazon Games App]

Come potete notare nella nostra lista, l'unico titolo in omaggio che non richiederà l'apposita Amazon Games App è DKO Divine Knockout, che necessita invece di un account su Epic Games Store — ovviamente, non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo.

Potete già trovare tutti i nuovi giochi gratuiti nella pagina ufficiale dell'iniziativa: basterà cliccare al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e riscattare tutti i titoli che più vi interessano.

Dato che in molti casi si tratta di titoli già distribuiti in passato, non tutti i giochi potrebbero apparirvi immediatamente in cima alla sezione: potreste dunque trovarli in fondo alla lista, qualora li abbiate già riscattati in passato.

Ricordiamo che Prime Gaming vi offre anche la possibilità di ottenere contenuti aggiuntivi sui vostri videogiochi preferiti: tra i numerosi omaggi segnaliamo anche quello dedicato al fenomeno Honkai Star Rail, con la possibilità di ottenere un pacchetto contenente Stellar Jade gratuite.