Prime Gaming, disponibili da ora i primi giochi gratis di maggio: c'è Star Wars

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming: si tratta a tutti gli effetti dei primi omaggi scaricabili a maggio per i giocatori PC.

Ricordiamo che si tratta di una delle tantissime iniziative offerte con il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), pensata appositamente per i giocatori e che permette ogni mese di riscattare tantissimi titoli, distribuiti su cadenza settimanale.

Advertisement

In occasione dello Star Wars Day, svolto ufficialmente nella scorsa giornata, i nuovi omaggi settimanali includono anche uno dei più amati classici adattamenti della saga, tra i principali protagonisti della line-up mensile.

Gli utenti iscritti al servizio potranno infatti scaricare gratuitamente Star Wars Rogue Squadron 3D grazie a Prime Gaming, insieme ad altri due classici di casa SNK: Samurai Shodown IV Amakusa's Revenge e Super Sidekicks.

Ricordiamo che Rogue Squadron venne originariamente pubblicato su Nintendo 64 e per PC nel lontano 1998: si tratta dunque di un titolo storico di Guerre Stellari, che oggi potrete provare senza costi aggiuntivi.

Per poter accedere a tutti i vostri nuovi omaggi di Prime Gaming sarà sufficiente avere a disposizione l'apposita Amazon Games App: non vi sarà dunque richiesto di utilizzare alcun ulteriore client o account esterno.

Come sempre, la procedura per il riscatto dei nuovi giochi gratis è estremamente semplice: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e procedere con il riscatto di tutti i titoli che vi interessano, seguendo poi le istruzioni per il download.

Per le due produzioni di casa SNK avrete tempo entro la fine del 2023 per procedere con il riscatto, mentre Star Wars Rogue Squadron 3D resterà disponibile per altri 33 giorni.

Se la Forza scorre potente in voi, cogliamo l'occasione per segnalarvi anche i nuovi sconti Steam appositamente dedicati allo Star Wars Day su tantissimi giochi.

E se invece siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su PC, vi segnaliamo che anche Epic Games Store ha appena messo a disposizione una tripletta di regali.