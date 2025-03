Prime Gaming, disponibili 5 nuovi giochi gratis di marzo

Anche questo fine settimana è arrivato il momento di scoprire quali sono i nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming che potrete riscattare e scaricare sui vostri PC.

Ricordiamo infatti che uno dei numerosi vantaggi offerti da Amazon Prime è la possibilità di riscattare diversi videogiochi selezionati appositamente ogni mese, distribuiti regolarmente su cadenza settimanale.

Anche se questo è il terzo weekend del mese, tecnicamente parlando è il secondo appuntamento del mese: durante il primo fine settimana abbiamo infatti visto il rilascio degli ultimi giochi gratuiti previsti per febbraio.

Da adesso potrete invece riscattare altri 5 giochi gratuiti: trovate l'elenco completo qui di seguito, insieme ai relativi link ufficiali per procedere immediatamente con il riscatto.

Prime Gaming: giochi gratis del 14 marzo 2025

Nel caso di Wall World, Endling e Beholder 3 si tratta di ritorni sul catalogo di Prime Gaming: è possibile dunque che siano in già vostro possesso, qualora li abbiate già riscattati durante lo scorso anno.

In caso contrario, si tratta naturalmente di un'opportunità da non lasciarvi sfuggire per aggiungerli alla vostra collezione.

Per quanto riguarda invece Syberia The World Before e Dark Deity, avrete bisogno di un account sullo store GOG: vi ricordo come sempre che non dovrete effettuare alcun tipo di acquisto, ma soltanto assicurarvi di essere già iscritti.

Basterà poi fare clic sui link che vi abbiamo fornito qui sopra, accedere con il vostro account iscritto ad Amazon Prime e fare clic sui relativi pulsanti "Ottieni gioco", seguendo poi le poche e semplici istruzioni per il riscatto su GOG o il download dell'app Amazon Games.

Qualora vi fossero sfuggiti, cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche la scorsa settimana sono stati svelati i primi giochi gratis del mese: tra questi trovate anche due dei capitoli più apprezzati di Saints Row e Mafia.