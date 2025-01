Prime Gaming, disponibili 5 nuovi giochi gratis di gennaio: c'è Deus Ex

Anche per questo fine settimana è arrivato il momento di riscattare tanti nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming, già disponibili per il download senza ulteriori costi aggiuntivi.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime potranno aggiungere alle loro collezioni ben 5 titoli su PC molto interessanti, tra i quali segnaliamo anche la disponibilità dell'edizione Game of the Year di Deus Ex, primo leggendario capitolo della serie ideata da Warren Spector.

Oltre al già citato ibrido tra sparatutto e RPG, gli altri giochi gratis del fine settimana sono Zombie Army 4 Dead War, To The Rescue!, Star Stuff e Spitlings: una lista come sempre variegata e pronta a soddisfare i diversi gusti degli utenti.

Potrete giocare con Spitlings utilizzando l'apposita Amazon Games App, mentre per Deus Ex GOTY vi verrà richiesto un account su GOG.

Per tutti gli altri titoli della selezione settimanale dovrete avere un profilo su Epic Games Store: come sempre, vi ricordiamo che per nessuno di questi casi avrete bisogno di fare acquisti aggiuntivi, ma solo essere iscritti ad Amazon Prime.

Potete riscattare tutti i nuovi giochi gratis di Prime Gaming facendo clic sulle seguenti pagine ufficiali e seguendo le semplici istruzioni sullo schermo:

Avrete tempo fino al 26 febbraio 2025 per riscattare tutti questi titoli, con l'unica eccezione di To The Rescue che resterà invece disponibile fino al 26 marzo 2025, offrendovi un mese in più di tempo.

Il nostro consiglio, come sempre, è di completare l'operazione già da subito: una volta aggiunti alla vostra collezione, questi giochi resteranno infatti vostri per sempre.

La line-up di gennaio si concluderà il prossimo fine settimana con altri 3 giochi gratis: non appena scopriremo gli omaggi in arrivo a febbraio, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, dato che avrete comunque bisogno di un account su Epic Games Store, cogliamo l'occasione per segnalarvi il nuovo omaggio settimanale.