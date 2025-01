Prime Gaming, disponibili 3 nuovi giochi gratis di gennaio

Amazon ha appena reso disponibili i nuovi giochi gratis da riscattare per questo fine settimana su Prime Gaming: da questo momento potrete aggiungere ben 3 titoli alla vostra collezione su PC.

Ricordiamo come sempre che questa iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti ad Amazon Prime, come uno dei numerosi vantaggi riservati con il servizio in abbonamento.

I nuovi giochi gratis da riscattare da Prime Gaming sono GRIP, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamesh e Are You Smarter than a 5th Grader, confermando la volontà del servizio di proporre produzioni con generi completamente diversi.

Si va infatti dalle adrenaliniche corse futuristiche di GRIP al GDR a turni con deckbuilding di SteamWorld Quest, fino ad arrivare ai divertenti quiz che metteranno a dura prova le vostre conoscenze scolastiche.

Per poter scaricare questi nuovi omaggi avrete bisogno di un account su GOG e su Epic Games Store, ma vogliamo rassicurare come sempre i lettori che non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, oltre naturalmente all'abbonamento Amazon Prime.

Potete procedere con il riscatto e il download già da adesso: basterà dirigervi alle pagine ufficiali che trovate allegate qui sotto e seguire poche semplici istruzioni su schermo.

Prime Gaming: giochi gratis del 17 gennaio 2025

SteamWorld Quest e Are You Smarter than a 5th Grader resteranno disponibili per il riscatto fino al 19 febbraio, ma per aggiungere GRIP alla vostra collezione avrete un mese aggiuntivo, dato che resterà disponibile fino al 19 marzo.

Una volta aggiunti alle vostre collezioni, i nuovi giochi gratis di Prime Gaming resteranno vostri per sempre, motivo per il quale vi raccomandiamo di procedere il prima possibile.

Ricordiamo che il prossimo weekend sarà molto interessante su Prime Gaming: non solo ci saranno ben 5 giochi gratis da aggiungere, ma ci sarà anche l'edizione GOTY di Deus Ex.

Dato che avrete comunque bisogno di un account su Epic Games Store, cogliamo l'occasione per segnalarvi anche un altro gioco gratis settimanale per le vostre collezioni.