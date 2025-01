Il gioco gratis Epic di oggi è a tema escape room

L'Epic Games Store continua a offrire giochi gratuiti ogni settimana, dando agli utenti la possibilità di scaricare uno o più titoli senza alcun costo.

Simile al funzionamento di Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi competitivi), è sufficiente avere un account Epic, accedere alla piattaforma e riscattare i giochi desiderati.

La scorsa settimana, ad esempio, abbiamo avuto l'opportunità di immergerci in un titolo davvero interessante.

Da oggi, invece, segnaliamo che alle ore 17 sarà disponibile Escape Academy, riscattabile gratuitamente fino al prossimo giovedì.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Benvenuti all'Accademia della fuga. Allenati per diventare l'evasore definitivo: risolvi enigmi, hackerare server, incontra il corpo docente, prepara la tazza di tè perfetta e fuggi da stanze progettate per giocatore singolo o in cooperativa, sia in locale che online.

Appena arrivato alla Escape Academy, ti troverai a superare oltre una dozzina di stanze realizzate a mano da esperti di escape room reali. Vivi l’esperienza da solo o con un amico grazie alla modalità cooperativa, disponibile in splitscreen o online.

Esplora il campus, incontra un cast di personaggi unici, ciascuno esperto nell’arte della fuga, e scopri i segreti nascosti tra le mura dell’Accademia.

Con un comparto musicale curato da Doseone (Gang Beasts, SLUDGE LIFE, Disc Room, Enter the Gungeon), Escape Academy promette un’esperienza avvincente e unica.»