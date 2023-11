Prime Gaming, disponibili 2 nuovi giochi gratis di novembre

Mentre ci prepariamo alla conclusione delle offerte legate al Black Friday, Amazon Prime Gaming ha deciso di proseguire i suoi giveaway di giochi gratis mensili su cadenza settimanale, proponendo ben 2 nuovi omaggi per gli utenti a partire da questo momento.

Ricordiamo infatti che il servizio in abbonamento (di cui trovate tutti i dettagli su Amazon) propone tantissimi vantaggi esclusivi, tra i quali vi è anche un accesso a un ampio catalogo di videogiochi gratis.

Advertisement

I nuovi titoli che potete riscattare da questo momento su Prime Gaming sono The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos e Black Widow: Recharged, rispettivamente disponibili tramite l'apposita Amazon Games App e su Epic Games Store.

The Dungeon of Naheulbeuk è un GDR tattico umoristico che non si prende mai troppo sul serio, portandovi all'avventura un con gruppo di eroi folli e improbabili: una produzione che vale la pena di provare se siete amanti delle campagne nei giochi da tavolo e volete farvi allo stesso tempo qualche risata in compagnia.

Black Widow: Recharged è invece una nuova edizione del classico twin-stick shooter uscito per la prima volta nel lontano 1982: questa versione rimasterizzata ha un gameplay più moderno con visuali e colonna sonora rinnovate, insieme a tante nuove abilità ma con lo stesso divertimento di sempre.

Se per riscattare The Dungeon of Naheulbeuk basterà semplicemente un account iscritto ad Amazon Prime, per poter aggiungere Black Widow: Recharged dovrete avere necessariamente anche un account su Epic Games Store, ma non sarà ovviamente necessario alcun acquisto aggiuntivo.

Dovrete semplicemente dirigervi alle seguenti pagine ufficiali, fare clic sui pulsanti "Ottieni gioco" e seguire le poche e semplici istruzioni per scaricare fin da subito i vostri nuovi giochi gratis:

Avete tempo fino al giorno di Santo Stefano per poter aggiungere questi nuovi titoli alla vostra raccolta, ovvero fino al 26 dicembre 2023. Di conseguenza, avete per la precisione ancora 32 giorni a partire da oggi.

Non dimenticatevi di riscattare anche gli omaggi della scorsa settimana: c'è anche uno dei giochi più amati di Star Wars. Inoltre, vi segnaliamo che anche la prossima settimana troverete due nuovi giochi gratis: ovviamente sulle nostre pagine vi avvertiremo non appena potrete riscattarli.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che recentemente è stato introdotto in Italia anche Amazon Luna, il servizio di giochi in streaming incluso con Amazon Prime.