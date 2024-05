Prime Gaming, disponibili 2 nuovi giochi gratis di maggio

Arrivano puntuali anche questo weekend i nuovi omaggi settimanali di Prime Gaming: da questo momento potete infatti riscattare 2 giochi gratis su PC, riservati agli utenti iscritti all'apposito abbonamento di Amazon.

Come parte degli esclusivi vantaggi riservati, i fan potranno infatti accedere ogni mese a diversi nuovi giochi gratis, distribuiti appositamente su cadenza settimanale (trovate tutti i dettagli dell'abbonamento Prime su Amazon).

Le scorse settimane si sono rivelate particolarmente interessanti, grazie a omaggi come l'edizione GOTY di Fallout 3 e la versione GOTY di Tomb Raider — sono ancora disponibili, qualora non li abbiate già riscattati — ma anche questa settimana è decisamente interessante, pur non essendoci nomi di tale importanza.

Da questo momento potete infatti riscattare The Forgotten City e 100 Doors Games: Escape From School, disponibili da adesso per il download gratuito su Prime Gaming.

The Forgotten City è sicuramente la produzione di maggiore attrattiva: concepito inizialmente per essere una "semplice" mod di Skyrim, la produzione di Modern Storyteller vi spingerà ad esplorare un'antica città romana open world condannata alla distruzione: dovrete affrontare costanti loop temporali e interrogare i suoi diversi personaggi per riuscire a risolvere i problemi e trovare una via d'uscita.

Un prodotto da cui può diventare davvero difficile riuscire a staccarsi, come vi raccontò a suo tempo la nostra Stefania Sperandio in uno speciale dedicato.

Se cercate invece una produzione meno impegnativa, ma che metterà a dura prova il vostro ingegno, 100 Doors Games Escape From School vi proporrà diversi enigmi da risolvere per riuscire ad aprire ben cento porte di una scuola: dovrete aiutare la protagonista a fuggire per tornare a casa, con l'aiuto di diversi oggetti nascosti.

Potrete scaricare 100 Doors Games tramite la piattaforma Legacy Games, mentre per avviare il download The Forgotten City basterà avere a disposizione l'apposita Amazon Games App.

Di seguito troverete i link ufficiali per procedere immediatamente al riscatto dai vostri browser, a patto ovviamente di aver prima effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime:

100 Doors Games resterà disponibile per il riscatto fino al 19 giugno 2024, mentre per The Forgotten City i tempi sono molto più generosi, dato che avrete tempo fino al 14 agosto 2024.

Il prossimo weekend sarà ufficialmente disponibile l'ultimo gioco gratis di maggio su Prime Gaming: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete riscattarlo.