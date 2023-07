Prime Gaming, disponibile un nuovo gioco gratis "stregato"

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis su Prime Gaming, l'iniziativa che Amazon ha pensato appositamente per i videogiocatori iscritti al suo omonimo servizio in abbonamento.

Si tratta infatti di uno dei numerosi vantaggi che potete ottenere iscrivendovi a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), che includono non solo bonus per i videogiochi di maggior successo, ma anche una selezione di titoli gratuiti da riscattare in costante aggiornamento.

Il nuovo gioco gratuito disponibile per il mese di luglio è Wytchwood: una sorprendente e piacevole avventura somigliante a una fiaba gotica interattiva.

In questa produzione sviluppata da Alientrap e pubblicata da Whitethorn Digital interpreterete una bizzarra strega, risvegliatasi senza alcun ricordo ma che, per poter sapere cosa le sia effettivamente successo, sarà incaricata di consegnare 12 anime. Il tutto in cambio di una sola vita.

Dato che queste anime non appartengono a personaggi positivi — anzi, a delle vere e proprie carogne — non ci sentiremo particolarmente in colpa nel riuscire in questa impresa: se siete curiosi di saperne di più, ve lo abbiamo raccontato dettagliatamente nella nostra recensione dedicata.

Prime Gaming vi offre dunque un'ottima opportunità da cogliere al volo: scoprire una produzione indie sorprendente e che non vi ruberà tante ore di tempo, senza dover spendere nemmeno un centesimo in più.

Per approfittare di questa occasione — e se siete iscritti ad Amazon Prime — non dovrete fare altro che dirigervi all'apposita pagina ufficiale e seguire tutte le istruzioni per installarlo sul vostro PC, tramite l'Amazon Games App.

Avete tempo fino al 23 agosto per poter riscattare questo nuovo gioco gratis, ma una volta aggiunto alla raccolta sarà vostro per sempre: vi consigliamo dunque di approfittarne il prima possibile, così da non dimenticarvene.

Vi ricordiamo anche che sono ancora disponibili tutti i giochi gratis proposti per festeggiare il Prime Day, incluso uno degli adattamenti più amati di Star Wars.

L'ultimo gioco gratuito del mese sarà disponibile da venerdì 28 luglio: come sempre, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete riscattarlo.