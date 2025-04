Prime Gaming celebra la Pasqua con 8 nuovi giochi gratis

Siamo ormai arrivati nel fine settimana che anticipa la festa di Pasqua: come ogni weekend del mese, potrete approfittare dei nuovi omaggi settimanali di Prime Gaming per festeggiarlo in grande stile.

Questa volta il servizio in abbonamento di Amazon ha infatti pensato di proporvi ben 8 giochi gratis da riscattare, come sempre senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo, a patto ovviamente di essere iscritti ad Amazon Prime.

Di seguito trovate la lista completa con tutti i titoli che potete scaricare da questo momento sul vostro PC: non dovrete fare altro che fare clic sui rispettivi link e seguire le istruzioni per procedere con il riscatto.

Prime Gaming: giochi gratis del 18 aprile 2025

Il più interessante della nuova line-up del fine settimana è sicuramente Blood Omen Legacy of Kain, primo capitolo dell'amatissima saga action-adventure che precede gli eventi narrati nella duologia Soul Reaver: un'occasione imperdibile per scoprire un grande classico.

Per riscattare i vostri nuovi giochi gratis avrete necessariamente bisogno di account su Epic Games Store e GOG, ma ovviamente non sarà necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, oltre a un'iscrizione al servizio in abbonamento Amazon Prime.

L'unico titolo scaricabile tramite l'apposita Amazon Games App sarà Genesis Noir, che in realtà potreste già avere nella vostra collezione: il titolo venne infatti già distribuito durante lo scorso anno.

A livello quantitativo questa è stata sicuramente la settimana più ricca di giochi gratis per Prime Gaming ad aprile 2025: le distribuzioni gratuite termineranno dalla prossima settimana, con altri 4 titoli da non lasciarvi scappare.

Inoltre, dato che vi servirà comunque un account su Epic Games Store, colgo l'occasione per ricordarvi che è già disponibile il nuovo gioco gratis settimanale.