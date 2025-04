Prime Gaming, ecco i giochi gratis di aprile 2025

Amazon ha annunciato in via ufficiale tutti i giochi gratis che verranno offerti su Prime Gaming nel corso di aprile 2025, come consueti omaggi settimanali per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Ricordo come sempre infatti che si tratta di uno dei numerosi vantaggi riservati da Amazon Prime: ogni mese vengono rilasciati tantissimi giochi da scaricare e riscattare su PC, distribuiti su cadenza settimanale.

Si inizia naturalmente già a partire da questo weekend: vediamo dunque insieme la lista completa ufficiale, svelata dal consueto post sul Prime Gaming Blog.

Prime Gaming: giochi gratis di aprile 2025

Disponibili ora

10 aprile

DreadOut 2 | Amazon Games App

Endless Space: Definitive Edition | Amazon Games App

God's Trigger | GOG

New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition | Legacy Games

Projection: First Light | Amazon Games App

Faraway: Director’s Cut | Amazon Games App

17 aprile

Gloomhaven | Epic Games Store

The Last Spell | GOG

Fashion Police Squad | Epic Games Store

Genesis Noir | Amazon Games App

Blood Omen: Legacy of Kain | GOG

Berserk Boy | GOG

The Last Show of Mr. Chardish | Epic Games Store

Wild Country | GOG

24 aprile

Thief Gold | GOG

Troublemaker | Epic Games Store

Kraken Academy!! | Amazon Games App

Priest Simulator: Vampire Show | Epic Games Store

Già da oggi potete dunque riscattare ben 5 giochi gratis, uno dei quali è disponibile anche nella versione per le console Xbox: si tratta di Minecraft Legends, il gioco strategico in tempo reale ispirato al fenomeno di Mojang.

Un'altra produzione interessante che potete riscattare già da adesso è l'edizione definitiva di Mafia III, attualmente l'ultimo capitolo disponibile della saga.

Nella lista troverete i link diretti per poter procedere con il riscatto immediato dei primi titoli settimanali: come sempre, nel corso dei prossimi weekend vi avvertiremo sulle nostre pagine non appena saranno disponibili tutti gli altri omaggi gratuiti.

Restando in tema di giochi gratis, colgo l'occasione per ricordarvi che è già disponibile il nuovo omaggio settimanale di Epic Games Store, perfetto per chi ama i gatti.