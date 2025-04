Un punta e clicca gratis da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store rinnova la sua consueta offerta settimanale regalando un nuovo titolo a tutti gli utenti della piattaforma.

A partire da oggi, 17 aprile 2025, è possibile scaricare gratuitamente Botanicula, una particolare avventura punta e clicca dallo stile naturalistico, sviluppata dai talentuosi ragazzi di Amanita Design, lo stesso studio dietro al celebre Machinarium.

Il gioco sarà disponibile al download gratuito fino al 24 aprile 2025, offrendo così agli utenti la possibilità di riscattarlo senza alcun costo entro questa finestra temporale.

Come ottenere i giochi gratuitamente su Epic Games Store

Vai nella sezione dei giochi gratuiti su Epic Games Store qui. Effettua il login o crea un account gratuito. Seleziona i titoli disponibili e clicca su "Ottieni".

Una volta aggiunto alla propria libreria, il titolo rimarrà disponibile per sempre, come da tradizione dell’Epic Games Store e proprio come avviene su Game Pass (disponibile su Amazon).

Botanicula è un'avventura incentrata sull’esplorazione e la risoluzione di enigmi, con un’atmosfera rilassante e surreale. I protagonisti sono cinque creature arboree, ognuna con caratteristiche e abilità uniche, impegnate in una missione per salvare il seme del loro albero madre da un’invasione di parassiti oscuri.

Il gioco si distingue per l’assenza di dialoghi testuali o vocali, sostituiti da una narrazione ambientale e visiva che riesce a trasmettere emozioni forti e suggestioni naturali, il tutto accompagnato da una colonna sonora originale firmata dal duo musicale ceco DVA.

Con oltre 150 scenari interattivi da esplorare, centinaia di animazioni divertenti e segreti nascosti, Botanicula si rivolge sia agli appassionati del genere che a chi cerca un’esperienza fuori dagli schemi, leggera ma significativa, perfetta anche per il pubblico più giovane.

Epic Games Store continua così a promuovere titoli particolari e autoriali, dando spazio anche a produzioni indipendenti che altrimenti potrebbero sfuggire ai radar del grande pubblico.

Se amate le esperienze artistiche e volete godervi un viaggio poetico tra le meraviglie della natura, non lasciatevi sfuggire questa opportunità.

Nel mentre, potete consultare l’elenco completo dei giochi regalati da Epic dal 2018 a oggi visitando la pagina dedicata.