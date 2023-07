Prime Day: le migliori offerte su smartphone e smartwatch

È finalmente arrivato il tanto atteso Prime Day! Questo evento di shopping online di enorme portata, organizzato da uno dei giganti dell'e-commerce, è l'occasione ideale per acquistare quei dispositivi tecnologici che avete sempre desiderato, come smartphone e smartwatch. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte in assoluto su questi dispositivi, imperdibili per qualità e convenienza.

Tra gli smartphone, avrete a disposizione fantastiche occasioni su modelli di brand rinomati come OnePlus, Honor, Oppo, Google e molti altri. Gli amanti degli smartwatch, invece, potranno approfittare di offerte imperdibili su dispositivi di marchi di qualità come Samsung, Apple e TicWatch. Ricordate: le offerte del Prime Day sono disponibili solo per 2 giorni, ma potrebbero esaurirsi prima a causa dell'alta domanda. Non esitate quindi troppo nel fare la vostra scelta!

Tra le offerte più succose, spicca il Google Pixel 7 Pro, un top di gamma disponibile a soli 759€. Questo smartphone è famoso per la sua fotocamera avanzata, che, unita all'eccezionale software di Google, permette di ottenere scatti in HDR di qualità superlativa. Google Pixel 7 Pro, inoltre, vi offre il meglio della tecnologia Google, come la possibilità di tradurre istantaneamente testi e voci e di editare foto come un professionista con pochi, semplici gesti.

Per quanto riguarda gli smartwatch, vogliamo segnalarvi l'offerta straordinaria sul Samsung Galaxy Watch5, disponibile a soli 199€. Questo gioiello tecnologico è tra i migliori smartwatch sul mercato. Tra le sue caratteristiche più apprezzate vi è il sleep tracker, un sistema avanzato di monitoraggio del sonno che registra con precisione le fasi del vostro riposo, rilevando anche il russamento. Grazie a queste informazioni dettagliate, potrete avere un quadro chiaro della qualità del vostro sonno e fare i passi necessari per migliorarlo.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno domani, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

