Il Prime Day 2023 di Amazon ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti nel corso degli ultimi due giorni, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamer, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su videogiochi, notebook e accessori. Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

Prime Day: i 10 prodotti più acquistati dai lettori di Spaziogames

1. Super Mario Bros. Wonder

L'articolo più acquistato in assoluto nel corso del Prime Day 2023 dai lettori di Spaziogames è stato Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder rappresenta una rivoluzione nel genere dei giochi 2D a scorrimento orizzontale grazie all'introduzione dei "fiori meraviglia". Questi elementi innovativi hanno la capacità di trasformare il gameplay in modi del tutto imprevisti, rendendo ogni partita un'esperienza unica. Oltre a Mario, Luigi, Toad e Peach, in Super Mario Bros. Wonder avrete la possibilità di vestire i panni anche di Daisy e Yoshi, ampliando la scelta di personaggi giocabili. Super Mario Bros. Wonder, mantenendosi fedele al suo formato 2D, risulta facilmente accessibile e godibile da giocatori di tutte le età.

2. Super Mario RPG

Al secondo posto Super Mario RPG, remake del classico "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" uscito su Super Nintendo nell'ormai lontano 1996. Super Mario RPG per Nintendo Switch segue le avventure di un improbabile gruppo di eroi - Mario, Bowser, Peach, Mallow e Geno - intenti a salvare la strada delle stelle, Star Road, dai loschi piani della banda di Smithy. Super Mario RPG propone un'esperienza di gioco di ruolo colorata e coinvolgente, con battaglie a turni che mettono alla prova la strategia e l'abilità nel gestire i tempi degli attacchi per massimizzare l'impatto.

3. Nintendo Switch Sports

Sul gradino più basso del podio si trova Nintendo Switch Sports, evoluzione moderna del classico che ha scritto la storia di Nintendo Wii. Questo vibrante titolo vi permette di tuffarvi in sei discipline sportive diverse - dalla pallavolo al calcio, passando per il bowling, il chanbara, il tennis e il badminton. Sfrutterete la tecnologia di rilevamento dei movimenti dei JoyCon per eseguire le varie azioni in modo realistico: che voi stiate lanciando la palla nel bowling o colpendo la pallina nel tennis, l'esperienza sarà coinvolgente e autentica.

4. Sennheiser HD 599

Continuiamo con le cuffie Sennheiser HD 599, riconosciute per la loro superba qualità del suono, la quale è resa possibile dalla tecnologia esclusiva E.A.R. (Ergonomic Acoustic Refinement), che garantisce un suono che è sia naturale che equilibrato. Il design aperto e circumaurale di queste cuffie offre un'esperienza acustica ampia, che vi permette di immergervi totalmente nella musica. Un altro aspetto notevole delle cuffie Sennheiser HD 599 è il comfort. Grazie ai padiglioni auricolari rivestiti in velluto e un archetto imbottito, queste cuffie assicurano una vestibilità confortevole e flessibile, rendendole ideali per sessioni di ascolto di lunga durata.

5. Samsung 980 Pro 2 TB

Gli SSD Samsung 980 Pro offrono velocità di lettura sequenziale fino a 7000MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 5000MB/s, grazie all'impiego della tecnologia PCIe 4.0 NVMe. Questa straordinaria velocità garantisce tempi di caricamento ridotti e una trasmissione dei dati fluida e immediata, fondamentali per i giocatori che desiderano un'esperienza senza interruzioni. Un altro punto di forza degli SSD Samsung 980 Pro è la loro compatibilità con PlayStation 5. Infatti, la console di ultima generazione di casa Sony richiede un SSD capace di assicurare caricamenti praticamente inesistenti, e il Samsung 980 Pro è all'altezza della sfida.

6. MicroSD Sandisk ufficiale da 512 GB per Nintendo Switch

La microSD SanDisk da 512 GB per Nintendo Switch è un efficace dispositivo di archiviazione esterna, studiato appositamente per la celebre console di Nintendo. Il suo design, riconoscibile grazie al suo distintivo colore verde e alla figura di una foglia ben in evidenza, non solo la rende un accessorio unico nel suo genere, ma è anche un riferimento simbolico alla sua compatibilità dedicata con la Nintendo Switch. Una delle caratteristiche più impressionanti di questa microSD è la sua eccellente velocità di lettura e scrittura, che raggiunge rispettivamente i 100MB/s e i 90MB/s.

7. MSI Katana GF66

Il notebook gaming MSI Katana GF66 offre un incredibile display IPS da 15,6 pollici con una risoluzione FullHD, capace di immergervi totalmente nelle vostre avventure virtuali grazie alla sua straordinaria frequenza di aggiornamento di 144Hz. E se desiderate espandere il vostro campo visivo, l'uscita HDMI vi permette di collegare facilmente monitor aggiuntivi, ampliando la produttività e possibilità di gioco. Ma il vero cuore pulsante del notebook gaming MSI Katana GF66 è il suo processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione (Alder Lake H). E per rendere l'esperienza visiva ancora più intensa, MSI ha scelto una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 dotata di 4 GB di memoria GDDR6, capace di gestire ottimamente anche i giochi più recenti e richiedenti.

8. SSD Silicon Power A55 256GB

Silicon Power A55 è un'unità SSD garantisce b, grazie alla sua avanzata tecnologia b. Questa tecnologia lo distingue dalle tradizionali unità SSD dotate di flash 2D NAND, offrendo una maggiore affidabilità ed efficienza energetica. i implementa la "tecnologia SLC Cache", che permette ai dati di essere scritti inizialmente nella porzione SLC, garantendo prestazioni di scrittura di picco superiori. Questa tecnologia contribuisce anche a ridurre l'amplificazione della scrittura, aumentando ulteriormente la durata dell'SSD.

9. Fire TV Stick

La Fire TV Stick Lite vi permette di accedere ai più popolari servizi di streaming come YouTube, Netflix, Infinity+, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, RaiPlay e altri ancora. Grazie al suo telecomando vocale con supporto per Alexa, potrete utilizzare la vostra voce per avviare la riproduzione o cercare contenuti. Inoltre, è possibile accendere, spegnere o regolare il volume dei dispositivi compatibili, come TV o soundbar. La Fire TV Stick Lite ha un design compatto e discreto che la rende facile da collegare alla TV. Inoltre, le sue dimensioni ridotte la rendono facile da trasportare e portare con voi in vacanza.

10. Playstation 5 + Final Fantasy XVI

Concludiamo con il nuovissimo bundle di PS5 in accoppiata con Final Fantasy XVI. L'ultimo capitolo della celeberrima serie si svolge nel mondo magico di Valisthea, un reame affascinante costellato da contrade in lotta, inclusi il Sacro Impero di Sanbreque, il fiero Regno di Waloed, la democratica Repubblica Dhalmekkiana, il nobiliare Granducato di Rosaria e l'indomito Regno di Ferro. Valisthea è attanagliata da un'oscura maledizione, tenuta a freno soltanto grazie alla forza immane del Cristallo Madre.