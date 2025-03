Prima di Switch 2, Mario Kart 8 saluta i fan con un grande evento

Il 2025 sarà l'anno di Nintendo Switch 2 e di un nuovo Mario Kart, ma non per questo Nintendo ha deciso di abbandonare i tantissimi fan della community più affiatata e ampia dei giocatori su Switch.

Nintendo ha infatti annunciato che il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy si prepara a tornare con un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati del videogioco più venduto di sempre di Nintendo (dati alla mano, non lo dico io).

Domenica 23 marzo, dalle 11:00 alle 23:00, si terrà la Coppa Primavera, una competizione online aperta a tutti i giocatori di Mario Kart 8 Deluxe, che potranno gareggiare sia sulle piste standard del gioco che su quelle incluse nel Pass percorsi aggiuntivi. Per l’occasione, anche chi non possiede il DLC avrà la possibilità di provare i tracciati esclusivi senza alcun costo aggiuntivo.

Questo torneo segna il primo evento del 2025 per il Seasonal Circuit Italy, un anno particolarmente significativo per Nintendo, che festeggerà il 40° anniversario di Super Mario e si prepara al lancio della sua nuova console. Anche chi non ha preso parte agli appuntamenti precedenti potrà unirsi alla gara, semplicemente inserendo il codice torneo 1260-0473-6555 all'interno del menù di gioco.

I partecipanti avranno la possibilità di conquistare premi esclusivi messi in palio in collaborazione con LEGO, Jakks Pacific, Epoch, Simba e My Nintendo Store. I primi venticinque classificati riceveranno non solo gadget a tema Super Mario, ma anche 1000 punti oro, utilizzabili per ottenere sconti su giochi e contenuti digitali. Tutti i giocatori che completeranno almeno una corsa riceveranno invece 50 punti platino, riscattabili per premi esclusivi dal sito ufficiale di My Nintendo.

Questa tappa segnerà la conclusione dell’attuale edizione del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, che ha preso il via lo scorso luglio. Per molti, sarà l’ultima occasione per mettere alla prova le proprie abilità e sfidare piloti da tutta Italia in un evento gratuito e senza restrizioni di accesso.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un anno particolarmente ricco per Nintendo, che oltre a festeggiare la lunga storia di Mario si prepara a introdurre nuove sorprese per i suoi fan. Non solo il presunto Mario Kart 9, ma ovviamente Metroid Prime 4 che potrebbe essere protagonista anche del Direct di Nintendo Switch 2.