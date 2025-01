C'è un dettaglio del presunto Mario Kart 9 che sta facendo impazzire i giocatori

Nintendo Switch 2 ci ha dato poche informazioni ma tra queste c'è qualcosa che sembra essere un presunto Mario Kart 9, e c'è qualcuno a cui non sta piacendo.

Come riporta Kotaku, uno degli aspetti che sta attirando maggiormente l'attenzione sul titolo sono i nuovi design dei personaggi, in particolare quello di Donkey Kong.

Giusto perché è sempre facile trovare qualcosa di cui lamentarsi, a quanto pare, il design dello scimmione cravattato che è stato mostrato nel piccolo filmato dentro la presentazione di Nintendo Switch 2 è effettivamente diverso da quello che conosciamo.

Dal suo debutto nell'arcade originale del 1981, Donkey Kong ha visto diverse reinterpretazioni, tra cui l'ultima all'interno di Super Mario Bros il Film (lo trovate su Amazon). Il quale è direttamente collegato al design originale di Donkey Kong, con richiami stilistici alle illustrazioni 2D di Shigehisa Nakaue e al design originale di Shigeru Miyamoto.

Tuttavia molti commenti online stanno puntando il dito proprio contro questo design, che è lontano dal modo in cui Rare ha reinterpretato Donkey Kong nei suoi storici videogiochi, fino ad ora.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Al di fuori dei gusti estetici, è normale che Nintendo voglia uniformare il modo in cui Donkey Kong si fa vedere, per così dire, soprattutto dopo il successo smisurato del film.

Anche perché i fan potrebbero comunque scoprire lo storico Donkey Kong grazie agli ultimi videogiochi su Switch, come Donkey Kong Country Returns HD che ha fatto il suo esordio di recente.

Per quanto riguarda il presunto Mario Kart 9, invece, si è visto pochissimo ma qualcosa si può comunque immaginare. Anche se sono stati mostrati solo pochi secondi di gameplay, la comunità sta analizzando ogni singolo frame per speculare su potenziali caratteristiche, come il supporto per fino a 24 giocatori o un'inedita modalità esplorativa, così come personaggi inediti che potrebbero arricchire il roster.