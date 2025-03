LEGO Pokémon è ufficiale, arriva nel 2026

LEGO ha appena svelato una notizia che sicuramente farà tremare i portafogli dei fan: nel 2026 arriveranno set a tema Pokémon.

Sebbene l'annuncio di oggi non abbia rivelato molto altro, se non due loghi affiancati e una coda di Pikachu costruita con i mattoncini Lego, è già chiaro che si tratta di una novità che entusiasmerà tanti appassionati.

La compagnia ha aggiunto sui social: «elettrifica la tua immaginazione nel 2026», suggerendo che ci saranno costruzioni mai viste prima.

Pokémon ha già collaborato in passato con Mega Bloks per set costruibili, ma ora sembra esserci una svolta, visto che il marchio Pokémon, pur non essendo di proprietà diretta di Nintendo, ha sempre avuto forti legami con essa.

LEGO ha già avuto successi con altre licenze Nintendo come Super Mario, The Legend of Zelda (che trovate su Amazon) e Animal Crossing, quindi l’attesa per queste novità è alta.

Probabilmente, vedremo modelli costruibili di Pokémon che potranno essere esposti su scrivanie o mensole, piuttosto che set giocattolo con città o ambientazioni intere. Un sogno per molti sarebbe anche una minifigure di Ash Ketchum, quindi chissà.

Ad ogni modo, questo annuncio è un colpo da maestro per LEGO, che riesce a unire due marchi amati in un modo che sicuramente avrà successo.

La novità, unita alla possibilità di vedere i Pokémon in forma di costruzioni a mattoncini, attirerà tanto i nostalgici quanto i nuovi fan. Sono curioso di vedere cosa riusciranno a realizzare, ma sono certo che per molti una minifigure di Pikachu sarebbe il massimo.

Restando in tema, LEGO ha annunciato di voler realizzare un proprio studio di videogiochi, per sviluppare internamente nuovi adattamenti a mattoncini.

Ma non solo: secondo Jason Schreier, nel 2026 sarebbe in arrivo un nuovo videogioco LEGO sviluppato da TT Games, nonostante i recenti e tristi tagli di Warner Bros..