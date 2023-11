PREZZO SUPER sulle cuffie gaming Corsair con audio 7.1! (38% di sconto)

In occasione del Black Friday 2023, tra le varie offerte disponibili spicca quella dedicata alle cuffie gaming cablate Corsair HS55, perfette per il gioco su PC e console. Originariamente in vendita a 79,99€, queste cuffie sono ora disponibili a soli 49,99€, grazie a un eccezionale sconto del 38%, rappresentando uno dei migliori prezzi mai visti!

Corsair HS55, chi dovrebbe acquistarle?

Le Corsair HS55 sono cuffie pensate specificatamente per il gaming, non essendo la scelta ottimale per chi cerca cuffie principalmente per ascoltare musica o podcast. Sono ideali per offrire un'esperienza di gioco immersiva, con una resa acustica eccellente e capaci di enfatizzare i bassi, rendendo le sessioni di gioco, specialmente nei titoli sparatutto, un'esperienza avvincente.

Queste cuffie avanzate offrono una qualità audio Dolby Surround 7.1 sia su PC che su Mac e includono un microfono omnidirezionale integrato per una comunicazione chiara e precisa. Tra le altre caratteristiche spiccano un controllo del volume direttamente sul padiglione per una regolazione facile e rapida, e la tecnologia "SonarWorks SoundID" per personalizzare e ottimizzare l'esperienza di ascolto secondo le proprie preferenze.

Lanciate sul mercato solo un anno fa, le cuffie Corsair HS55 rappresentano un prodotto di alta qualità e versatilità. Con un prezzo inferiore a 50 euro, le raccomandiamo a chiunque desideri un headset gaming efficace e di qualità, senza spendere cifre eccessive. Inoltre, possono rappresentare un'ottima idea regalo per il prossimo Natale!

