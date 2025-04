Presto potrete provare gratis il nuovo gioco di calcio dagli autori di Sifu

Gli amanti dei giochi di calcio vorranno sicuramente tenere d'occhio una produzione molto interessante in arrivo tra poche settimane: si tratta di Rematch, nuovo gioco multiplayer di calcio a 5 in cui controllerete solo un calciatore, facendo affidamento sul resto della squadra.

Si tratta sicuramente di un progetto molto diverso da quello che era possibile aspettarsi da Sloclap, che vi ricordiamo aver sviluppato Sifu (lo trovate su Amazon), ma proprio per questo motivo potrebbe rivelarsi una sorpresa inaspettata per gli amanti del pallone.

Nelle scorse ore è stata confermata la data d'uscita di Rematch: sarà disponibile dal 19 giugno 2025, anche su Game Pass direttamente al day-one, permettendo così agli utenti iscritti al servizio in abbonamento di provarlo totalmente gratis.

Ma per diversi utenti non sarà necessario attendere così a lungo: come segnalato da Stevivor, Sloclap ha infatti aperto le iscrizioni per la sessione closed beta, che si svolgerà a partire dal 18 aprile 2025.

Se volete provare a partecipare questo beta test gratuito, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, indicare la vostra piattaforma preferita tra PS5, Xbox Series X|S e Steam — ma potete anche selezionarle tutte — per poi inserire il vostro indirizzo e-mail, nome, paese di residenza e dare il proprio consenso per iscrivervi alla newsletter, confermandolo poi direttamente dalla vostra casella di posta elettronica.

Se sarete selezionati, riceverete una e-mail con il codice per partecipare alla prova di Rematch, dandovi così l'opportunità di provare in anteprima questo nuovo interessante gioco calcistico in multiplayer.

Non posso fare altro che augurare buona fortuna a tutti coloro che intendano partecipare alla sessione di prova: mal che vada, se non doveste essere selezionati, dovrete attendere solo qualche mese in più per scoprire la versione completa.

Se volete saperne di più sul gioco di calcio multiplayer a 5, vi rimandiamo a un nostro speciale dedicato con qualche approfondimento arrivato direttamente dagli sviluppatori.