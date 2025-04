Tre nuovi giochi gratis in estate su Xbox Game Pass

L'universo indie si prepara a un'annata ricca di sorprese, con il ritorno dell'atteso Triple-I Initiative showcase che ha svelato una serie di titoli destinati a catturare l'attenzione degli appassionati nei prossimi mesi.

La seconda edizione dell'evento ha portato alla luce un panorama variegato di produzioni indipendenti, molte delle quali troveranno casa nell'ecosistema Xbox e, in particolare, nel catalogo Game Pass (potete abbonarvi a prezzo scontato su Amazon).

Le novità più rilevanti riguardano le date di uscita di due titoli molto attesi: The Alters e Rematch, entrambi previsti per giugno 2025 direttamente nel servizio in abbonamento di Microsoft.

Non sono mancati aggiornamenti significativi anche per altri progetti che arricchiranno il catalogo Game Pass, come Moonlighter 2: The Endless Vault e nuovi contenuti per l'ormai celebre Vampire Survivors.

Per quanto riguarda il gioco di 11 bit studios, già noto per Frostpunk, la data d'uscita di The Alters è stata fissata per il 13 giugno 2025. Questo intrigante progetto racconta la storia di Jan Dolski, un semplice lavoratore coinvolto in una missione spaziale che prende una piega inaspettata, costringendolo a creare versioni alternative di sé stesso per sopravvivere.

Sei giorni dopo, il 19 giugno 2025, sarà il turno di Rematch, titolo che promette di mettere alla prova le abilità dei giocatori in un contesto calcistico competitivo. Gli sviluppatori hanno anche annunciato un weekend di beta chiusa previsto subito dopo lo showcase, permettendo ai più curiosi di provare in anteprima il gioco.

Per quanto riguarda Moonlighter 2, i fan dovranno attendere l'estate 2025 per tornare a vestire i panni di Will, il commerciante di giorno e avventuriero di notte che ha conquistato il pubblico nel primo capitolo. Il sequel promette di ampliare l'universo di gioco con nuovi misteri, pericoli e opportunità commerciali.

Insomma, la varietà e la qualità dei titoli presentati conferma come il settore indipendente continui a rappresentare un motore di innovazione fondamentale per l'industria, capace di proporre esperienze diverse che spaziano tra generi e tematiche con una libertà creativa spesso preclusa alle grandi produzioni AAA.

