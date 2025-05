Potrete usare il vostro mouse USB da gaming su Nintendo Switch 2

Tra le novità di Nintendo Switch 2 c'è la possibilità di utilizzare i Joy-Con anche in modalità mouse, con già molti giochi compatibili o addirittura interamente centrati su questa configurazione.

I controller della prossima console Nintendo sfrutteranno la modalità mouse per garantire una maggiore precisione, ovviamente, anche con videogiochi come Metroid Prime 4: Beyond che ne beneficieranno in maniera importante.

Ma la prossima avventura di Samus Aran non solo non sarà l'unico videogioco a supportare i Joy-Con mouse, ma ce ne sono altri che potranno utilizzare qualsiasi mouse da gaming.

Si tratta di Nobunaga's Ambition Awakening CE, uno dei titoli in arrivo su Nintendo Switch 2 che potrà essere giocato con un normale mouse (tramite Stevivor).

La notizia, confermata recentemente da Koei Tecmo, rappresenta un avvicinamento ulteriormente al mondo PC da parte di quello console, soprattutto portatili a questo punto.

Michi Ryu, sviluppatore di Koei Tecmo, ha rivelato questa funzionalità durante un recente streaming del gioco. Nel filmato, che trovate qui sotto, Ryu ha spiegato il funzionamento della periferica sulla console.

«Quando colleghi un mouse USB, apparirà un messaggio nell'angolo in alto a sinistra che indica la connessione avvenuta», spiega lo sviluppatore: «Con il mouse USB collegato, questo avrà priorità rispetto al Joy-Con 2. Come potete vedere, il passaggio è istantaneo. È estremamente fluido.»

La notizia risulta particolarmente rilevante per gli appassionati di strategia e simulazione, generi storicamente penalizzati sui sistemi di gioco portatili proprio per i limiti dei controlli tradizionali. Ma anche per gli sparatutto ovviamente, citando la situazione di Metroid Prime 4 di cui sopra.

L'introduzione del supporto per mouse USB potrebbe risolvere finalmente questo problema, offrendo un'alternativa precisa per la navigazione in menu complessi e il controllo di unità su mappe estese.

Non ci resta che aspettare per sapere se ci saranno altri giochi per Nintendo Switch 2 compatibili con i mouse USB in commercio. Nel frattempo potete 1) consultare la lista dei migliori mouse da gaming per prepararvi e 2) vedere come funzionano i vecchi Joy-Con su Switch 2.