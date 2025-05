Ecco come funzionano i vecchi Joy-Con su Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 porterà con sé ovviamente una miriade di nuovi accessori e periferiche, ma se non altro i vostri vecchi Joy-Con saranno ancora utilizzabili.

La Grande N l'aveva confermato tempo fa, per la gioia di chi aveva iniziato a collezionare numerosi controller colorati per dare alla propria Switch il look preferito.

Ovviamente non si potranno usare con il corpo principale di Nintendo Switch 2 per evidenti differenze nelle dimensioni, ma potrete comunque utilizzarli come controller aggiuntivi per le vostre serate di gioco.

Il modo in cui i vecchi Joy-Con si collegheranno a Switch 2 è stato mostrato in un nuovo video all'interno dell'app Nintendo Today (tramite My Nintendo News).

Lo potete vedere qui sotto, visto che è stato ricondiviso su X:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il processo di associazione dei controller originali alla nuova console appare sorprendentemente semplice, come dimostrato nel breve filmato promozionale.

Questa mossa strategica permette a Nintendo di valorizzare l'ecosistema di accessori già esistente, offrendo agli utenti la possibilità di riutilizzare periferiche come i Joy-Con della prima generazione anche sul nuovo hardware. La decisione risulta particolarmente rilevante se si considera che alcuni giochi della prima Switch potrebbero avere esigenze specifiche non compatibili con i nuovi controller.

La compatibilità dei Joy-Con originali con Nintendo Switch 2 rappresenta non solo un vantaggio economico per i consumatori che possiedono già la console attuale, ma anche una necessità tecnica per garantire l'accesso a titoli specifici della libreria precedente che richiedono hardware particolare per funzionare correttamente.

Un caso emblematico citato nel video è Ring Fit Adventure, titolo fitness di grande successo che sfrutta le peculiarità dei Joy-Con originali per il rilevamento dei movimenti. Secondo quanto mostrato, sarà necessario utilizzare i controller della prima generazione per poter giocare a titoli con simili requisiti hardware sul nuovo sistema.

E, per chi ha amato personalizzare la propria coppia di Joy-Con, sappiate che potrete fare la stessa cosa anche con Nintendo Switch 2 ovviamente.