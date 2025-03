Metroid Prime 4 è tornato al Nintendo Direct di oggi

Nel corso del Nintendo Direct odierno, i fan di Metroid hanno finalmente ricevuto l'attesa notizia: è stato mostrato un segmento di gameplay di Metroid Prime 4: Beyond, il prossimo capitolo della celebre saga che vede protagonista la cacciatrice di taglie intergalattica, Samus Aran.

Questo nuovo titolo, sviluppato da Retro Studios, è previsto in uscita per il 2025 su Nintendo Switch (che trovate su Amazon).

Il trailer presentato durante l'evento ha offerto uno sguardo approfondito sia sulle fasi di esplorazione che su quelle di combattimento, oltre che le nuove Abilità Psiche di Samus.

Nelle sequenze mostrate, Samus atterra su un pianeta sconosciuto, caratterizzato da ambientazioni aliene dettagliate e atmosfere suggestive.

L'esplorazione in prima persona mette in risalto la vastità degli ambienti e la complessità delle strutture, con una varietà di paesaggi che spaziano da fitte giungle extraterrestri a complessi sotterranei illuminati da bioluminescenze.

Per quanto riguarda il combattimento, il gameplay ha evidenziato l'utilizzo del classico Arm Cannon di Samus, impiegato sia per affrontare nemici ostili che per interagire con l'ambiente circostante.

Sono stati mostrati scontri con creature aliene di diverse dimensioni e comportamenti, suggerendo una varietà di strategie di combattimento (inclusi poteri cinetici che permetteranno di indirizzare i nostri colpi).

Un dettaglio che ha catturato l'attenzione dei fan è stata la breve apparizione di una nuova corazza di colore rosso.

Questa difatti ha già alimentato speculazioni sulla trama e sulle sfide che attendono la protagonista in questa nuova avventura.

In sintesi, il Nintendo Direct odierno ha riacceso l'entusiasmo per la saga di Metroid, offrendo ai fan un'anteprima concreta di ciò che li attende in Metroid Prime 4: Beyond.

Con ambientazioni immersive, meccaniche di gioco raffinate e una trama che si preannuncia avvincente, il titolo si candida a essere uno dei più attesi per il 2025, sperando a breve di avere una data di uscita.