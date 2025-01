C'è un gioco che sembra il nuovo Dino Crisis

Qualche giorno fa, TeamKill Media ha annunciato Code Violet, un action-horror in terza persona ispirato a Dino Crisis.

A differenza dei vari Resident Evil (come il quarto episodio che potete fare vostro su Amazon), la serie survival horror coi dinosauri è infatti ancora oggi missing in action.

Questo, al netto di qualche remake dei fan davvero niente male, ma lontano da un nuovo capitolo ufficiale.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Code Violet proverà a colmare il vuoto, anche se c'è un "problema".

Tuttavia, nonostante il trailer di debutto mostri sequenze di gameplay su PC, il team ha dichiarato che il gioco non arriverà su questa piattaforma.

In Code Violet, i giocatori vestiranno i panni di Violet Sinclair, una ragazza misteriosamente strappata dal passato, chiamata a svelare i segreti del complesso di bioingegneria Aion.

Nel farlo, dovrà affrontare, nascondersi o combattere contro creature che hanno invaso il luogo, tra cui — e questo farà sorridere i nostalgici — i dinosauri.

Ma perché il gioco non arriverà su PC? Secondo TeamKill Media, la decisione è stata presa per paura di mod volgari.

Ecco la dichiarazione ufficiale rilasciata dal team: "Non porteremo il gioco su PC per evitare che venga modificato con contenuti inappropriati."

Una scelta che, secondo me, sa tanto di trovata pubblicitaria. Il primo gioco dello studio è uscito su PC (anche se con recensioni miste su Steam), quindi è lecito pensare che questa dichiarazione serva a catturare l’attenzione dei media.

A giudicare dal fatto che ne stiamo parlando, direi che ci sono riusciti. Quindi, complimenti, TeamKill: missione compiuta.

Tuttavia, c’è un altro dettaglio che non passa inosservato. Il trailer di debutto è l’esempio perfetto di pubblicità ingannevole. Il gioco non avrà mai quell’aspetto su PS5 o PS5 Pro.

Sarà probabilmente simile, ma difficilmente raggiungerà la nitidezza del gameplay mostrato su PC. Usare una build PC per presentare un titolo che non uscirà su quella piattaforma è quantomeno contraddittorio, non trovate?

Detto questo, va riconosciuto che Code Violet ha uno stile artistico accattivante. A occhio, sembra che utilizzi l’Unreal Engine 5, almeno questa è l’impressione che si ricava dal trailer.

Che si tratti di un’operazione di marketing o meno, TeamKill Media ha sicuramente trovato il modo di far parlare di sé. Ora resta solo da vedere se Code Violet sarà in grado di reggere le aspettative.

Questo, mentre Capcom continua a chiedere ai fan se gradirebbero il ritorno del franchise in veste ufficiale.