C'è un gioco che fonde Horizon, Genshin Impact e Fallout

Se amate Genshin Impact o Zenless Zone Zero, preparatevi a tenere d’occhio Etheria: Restart, un titolo che promette di conquistare i fan dei giochi di ruolo con un mix di ambientazioni post-apocalittiche e meccaniche ad alto tasso tecnologico.

Il gioco, ispirato palesemente anche alla serie Horizon (che trovate su Amazon) ci porta nel 2133, in un mondo devastato da una misteriosa ondata di freddo soprannominata “snowglow” e “cryosnow”.

Questo fenomeno letale non solo cancella i ricordi di chi ne è esposto, ma conduce anche alla morte, costringendo i governi a rifugiarsi sottoterra. Il risultato? Una società umana che vive al sicuro in bunker, un po’ in stile Fallout.

Ma c’è un twist: per sopravvivere e interagire, l’umanità ha trasferito la propria coscienza in un mondo virtuale chiamato Etheria.

Qui, gli esseri umani convivono con gli Animus, una specie che fino a un certo punto viveva in armonia con gli uomini. Tuttavia, un disastro noto come Genesis sconvolge tutto, rendendo gli Animus ostili.

Come riportato anche da GamingBible, le somiglianze con Horizon: Zero Dawn sono evidenti: una calamità che distrugge l’ecosistema, un mondo high-tech intriso di mistero e un protagonista incaricato di risolvere la crisi.

Nei panni di un Hyperlinker, il nostro compito sarà quello di esplorare Etheria e scoprire cosa si cela dietro il caos scatenato da Genesis.

Per ora, i giocatori su console rimarranno a bocca asciutta, visto che Etheria: Restart sarà disponibile esclusivamente per PC e dispositivi mobile.

Se rientrate in queste categorie, c’è una buona notizia: una closed beta è già iniziata e durerà fino al 20 gennaio.

Se vi siete registrati a dicembre, potete già accedere al gioco. Se invece vi siete persi l’occasione, niente paura: le beta chiuse spesso anticipano quelle aperte.

Per non farvi trovare impreparati, registratevi qui per rimanere aggiornati sui prossimi eventi.

Sempre parlando di titoli ispirati ad altri big, avete visto che c'è un gioco che sembra il "figlio" di Astro Bot?