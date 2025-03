Pokémon Rosso e Blu erano quasi diventati... giochi di baseball

Prima che Pokémon diventasse il fenomeno schiacciasassi globale che conosciamo tutti, Nintendo si è ritrovata ad affrontare la sfida su come affrontare la localizzazione del franchise.

Non era insolito vedere videogiochi quasi completamente trasformati a causa di libertà nella traduzione dalle versioni giapponesi a quelle globali, e pare che anche per il franchise di Game Freak sia emerso questo rischio.

Tuttavia, la potenziale trasformazione di Pokémon poteva essere semplicemente sorprendente: in un'intervista rilasciata alla Video Game History Foundation (via Nintendo Everything), l'ex responsabile pubblicitaria di Nintendo of America ha rivelato che c'è stato un serio rischio di vedere la serie trasformata... in giochi di baseball. E no, non vi sto prendendo in giro.

C'era infatti paura che il concept delle creature tascabili potesse essere "troppo giapponese" per riuscire a conquistare il mercato occidentale: Gail Tilden racconta dunque di come siano emerse diverse idee per trasformare radicalmente il concept.

«Prima che io venissi coinvolta direttamente in maniera così diretta, avevamo visto tutti il gioco — un gioco di ruolo in bianco e nero su Game Boy con personaggi molto giapponesi — e pensavamo "ugh". Poi la nostra agenzia pubblicitaria disse: "Potremmo cambiare i disegni, renderlo urbano, disegnare graffiti sui muri e cose del genere". È emerso anche un pensiero del tipo: "Per il modo in cui il gioco è formattato, potremmo fare in modo che sono giocatori di baseball in una Lega Baseball invece che in una Lega Pokémon?"».

Da appassionato della serie, vi confesso che mi vengono i brividi a pensare a cosa sarebbe potuto succedere con una localizzazione del genere, ma fortunatamente non è mai avvenuto nulla di simile.

Tilden racconta infatti che, mentre stavano già avvenendo queste discussioni, il fenomeno Pokémon stava già iniziando a diventare popolare e creare discussioni anche al di fuori del Giappone: questo spinse Minoru Arakawa, fondatore di Nintendo of America, a puntare i piedi e assumersi la responsabilità di decidere di «fare tutto», senza cambiare una virgola dei giochi originali.

Oggi possiamo dire che quella è stata una delle decisioni più sagge e lungimiranti mai prese da Nintendo nella sua storia: Pokémon Rosso e Blu sono tra i videogiochi più venduti nella storia, trascinando da soli le vendite del Game Boy e dando origine a un fenomeno globale che ha dato origine a diversi capitoli, inclusa la nona generazione di Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) e l'imminente Leggende Z-A.

A tal proposito, il nuovo capitolo ispirato alla storia narrata in Pokémon X/Y non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è stato confermato il lancio entro la fine dell'anno. In attesa di saperne di più, abbiamo riepilogato per voi tutti i Pokémon già confermati.