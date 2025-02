Leggende Pokémon Z-A: tutti i Pokémon già confermati

Grazie all'ultimo trailer svelato ufficialmente nel corso del nuovo Pokémon Presents, i giocatori hanno finalmente le idee più chiare su cosa attenderci da Leggende Pokémon Z-A.

Game Freak non ha voluto purtroppo ancora svelate alcuna data di uscita ufficiale, ma ha confermato che entro la fine del 2025 potremo mettere le mani su questo nuovo capitolo che, rispetto a quanto accaduto con Leggende Arceus sembrerebbe avere un'ambientazione futuristica.

Ma insieme alle nuove meccaniche abbiamo avuto modo di vedere tanti nuovi Pokémon in azione, con un roster di mostriciattoli tascabili che promette di essere particolarmente variegato.

Andiamo dunque a riepilogare insieme tutti i Pokémon già confermati per Leggende Pokémon Z-A, in base ai trailer attualmente disponibili (via VGC).

Leggende Pokémon Z-A: tutti i Pokémon confermati

Annunciati nel trailer del 27 febbraio 2025:

Sligoo

Clauncher

Chikorita

Tepig

Totodile

Buneary

Lucario

Altaria

Charizard

Gardevoir

Ampharos

Zygarde

Vivilion

Budew

Patrat

Bagon

Larvitar

Trubbish

Garbedor

Chandelure

Flaaffy

Spritzee

Dedenne

Inkay

Già svelati grazie all'annuncio ufficiale:

Pikachu

Pyroar

Litleo

Fletchling

Talonflame

Dragonair

Hawlucha

Gyarados

Magikarp

Staryu

Hippopotas

Absol

Emolga

Arbok

Sylveon

Aegislash

Sandile

Krookodile

Heracross

Pinsir

Eevee

Bellsprout

Onix

Noibat

In base ai Pokémon già svelati, è plausibile immaginare che saranno disponibili anche pre-evoluzioni ed evoluzioni già esistenti, anche se ovviamente esiste sempre la possibilità che possano essere introdotte forme regionali esclusive.

Ricordiamo anche che è stato confermato il ritorno delle megaevoluzioni, ma senza che ne siano state svelate di inedite: possibile, di conseguenza, che vengano reintrodotti tutti i Pokémon compatibili con questa meccanica.

Spero che il vostro partner preferito sia già stato confermato in queste presentazioni, ma qualora così non fosse vi invito a incrociare le dita e attendere ulteriori annunci: potrebbero esserci ancora grandi sorprese.

Restando in tema di sorprese, potete dare un'occhiata al nostro recap con tutti gli annunci del Pokémon Presents, qualora vi foste persi la diretta.