Pokémon Presents 2024 è ufficiale: ecco data e orario dell'evento

The Pokémon Company sembra finalmente pronta a mostrarci tutte le novità in arrivo previste per la serie ideata da Game Freak, con un nuovo evento speciale a tema.

Un secondo evento a sorpresa molto interessante per i fan su Switch: dopo l'annuncio di un nuovo Nintendo Direct Partner Showcase, è arrivata la conferma del Pokémon Presents 2024, il consueto evento per celebrare l'anniversario dei mostriciattoli tascabili.

Come ogni anno, anche la nuova edizione si svolgerà il 27 febbraio, data in cui vennero rilasciati Pokémon Rosso e Verde in Giappone: sarà interessante scoprire se verranno svelati i nuovi capitoli principali dopo Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon) oppure se ci saranno principalmente approfondimenti su spin-off e sui games as a service dedicati.

Il Pokémon Presents 2024 si svolgerà dunque il 27 febbraio 2024 alle ore 15:00 italiane, ma al momento non abbiamo dettagli sulla durata e sugli effettivi contenuti di questa presentazione.

Se dovesse essere svelato un nuovo episodio principale, molti fan sospettano che potrebbe trattarsi di un remake di Pokémon Bianco e Nero: l'ultima espansione di Scarlatto e Violetto ha effettivamente aggiunto molti riferimenti alla regione di Unima, in maniera simile a quanto accaduto in occasione dei rifacimenti di quarta generazione.

Ovviamente potremo aspettarci anche tanti aggiornamenti sui service game come Pokémon GO, Masters EX e Unite, anche se è inevitabile sperare che arrivi qualche annuncio interessante sui capitoli principali per Switch.

Non possiamo che invitare i fan della serie a segnare il 27 febbraio sul proprio calendario: ovviamente, anche noi di SpazioGames.it seguiremo l'evento e vi aggiorneremo tempestivamente con le novità più importanti, qualora dovessero arrivare annunci degni di nota.

Ricordiamo che su Nintendo Switch sono già usciti ben 12 videogiochi dedicati ai Pokémon: chissà che non possa dunque esserci spazio per il tredicesimo, in attesa che possa essere finalmente fatta luce su Switch 2.