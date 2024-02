Nintendo Switch 2 potrebbe saltare il 2024

Nintendo Switch 2 esiste in qualche concetto e forma senz'altro, perché troppe volte è stata nominata la nuova console Nintendo per darci ad intendere che non uscirà in un futuro più o meno prossimo. L'occasione dell'uscita della nuova generazione potrebbe essere più lontana del previsto, però.

Come riporta VGC, infatti, sembra che Switch 2 sia destinata effettivamente ad uscire nel 2025.

La fonte di questa indiscrezione è il giornalista brasiliano Pedro Henrique Lutti Lippe, che ha ricevuto l'informazione da cinque fonti separate legate a Nintendo.

La Casa di Kyoto starebbe lavorando a vari giochi destinati per l'uscita durante il primo trimestre del 2025, da lanciare insieme alla console stessa, che internamente è stata rinviata rispetto al precedente momento di uscita del 2024.

Anche VGC incalza la questione, riportando le testimonianze di alcune fonti che confermano la storia del giornalista brasiliano che confermano i piani iniziali di Nintendo volti a far uscire Switch 2 nel 2024.

Questa storia combacia effettivamente con le recenti dichiarazioni del presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che ha affermato la volontà di Nintendo di supportare Switch per tutto il 2024. E, qualsiasi cosa sarà Nintendo Switch 2 nel concreto, Furukawa ha anche aggiunto che la Grande N si assicurerà di offrire qualcosa di davvero unico ancora una volta, evitando gli errori commessi durante la generazione Wii U.

C'è ancora chi crede che Nintendo Switch 2 possa essere presentata almeno inizialmente durante il mese di marzo, ma a questo punto è lecito pensare che anche questo reveal sia stato spostato in avanti per non far passare troppo tempo tra il reveal della console e la sua uscita.

Aspettiamo quindi di avere delle novità concrete da Nintendo, mentre ci interroghiamo ancora su come potrà essere costruita la nuova console tra retrocompatibilità e processore grafico.

