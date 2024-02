Quanti giochi Pokémon sono usciti su Switch? Forse più di quanti ne ricordiate

In queste settimane il franchise di Pokémon è al centro delle discussioni più che altro di riflesso, per via del successo di Palworld che ha scatenato un accesso dibattito sul plagio, copyright e a volte semplice buon gusto.

Arrivando al punto che, secondo alcune fonti giapponesi, alle celebrità del Giappone è stato richiesto di non parlare di Palworld per evitare che le loro agenzie possano bruciare la possibilità di collaborazioni con Nintendo e/o The Pokémon Company.

Advertisement

La quale ha annunciato di voler almeno "indagare" su Palworld, sebbene non ci siano state mosse evidenti da questo punto di vista.

E mentre i fan della serie Pokémon hanno continuato ad inveire contro Game Freak negli ultimi anni, per la scarsa qualità degli ultimi episodi della saga, questa ha continuato a proliferare con una grande continuità su Nintendo Switch.

Ma quanti giochi sono usciti esattamente dal 2017 ad oggi quando la console è stata lanciata?

Abbiamo provato a fare mente locale sulle release dei giochi Pokémon di questi anni, scoprendo che alcuni di questi li avevamo quasi dimenticati per via dell'alto numero di uscite.

Forse alcuni di questi sono sfuggiti anche voi negli ultimi 7 anni:

Pokkén Tournament DX - 2017

Pokémon Quest - 2018

Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! - 2018

Pokémon Spada e Scudo - 2019

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX - 2020

Pokémon Café ReMix - 2020

New Pokémon Snap - 2021

Pokémon Unite - 2021

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - 2021

Leggende Pokémon: Arceus - 2022

Pokémon Scarlatto e Violetto - 2022

Detective Pikachu: il Ritorno - 2023

Una produzione senza dubbio prolifica, forse così tanto prolifica da aver portato The Pokémon Company a pubblicare videogiochi dalla qualità altalenante.

L'azienda ha promesso di prestare più attenzione alla qualità dei prossimi videogiochi, perché dopo Scarlatto e Violetto (e le sue espansioni che trovate su Amazon) i giocatori hanno bisogno sicuramente di videogiochi migliori.