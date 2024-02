Dove vedere il Pokémon Presents di oggi in italiano

Il 27 febbraio 2024 corrisponde al 28esimo anniversario dall'uscita ufficiale di Pokémon Rosso e Verde in Giappone, data ormai celebrata come il Pokémon Day e che da diverso tempo è diventata occasione perfetta per scoprire le novità in arrivo per la serie.

Anche quest'anno scopriremo infatti un nuovo Pokémon Presents, l'evento ideato da The Pokémon Company per approfondire tutte le uscite in arrivo dedicate al franchise con i mostriciattoli tascabili più amati al mondo.

L'augurio dei fan è naturalmente quello di scoprire se sarà davvero svelato un videogioco che possa raccogliere l'eredità di Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), considerando che è già stato anticipato un annuncio importante, ma l'evento ci mostrerà naturalmente novità a tutto tondo dal franchise.

Questo significa che con molta probabilità scopriremo update per giochi mobile come Pokémon Go, Unite, Masters EX e magari novità legate al gioco di carte collezionabili e serie animate.

Potremo scoprire tutti i dettagli oggi 27 febbraio 2024 a partire dalle ore 15.00 italiane: l'evento sarà trasmesso anche in lingua italiana tramite sottotitoli incorporati nella presentazione.

Basterà collegarsi pochi istanti prima dell'inizio dell'evento al canale YouTube ufficiale di Pokémon Italia, che trovate al seguente indirizzo.

Stando alle prime indiscrezioni — emerse tramite la versione giapponese — l'evento potrebbe avere una durata più breve rispetto alla scorsa edizione, con una longevità di circa 13 minuti, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale in merito.

Al momento non è arrivata alcuna anticipazione su cosa vedremo effettivamente durante l'evento, anche se alcuni fan avrebbero scoperto riferimenti a Pokémon Oro e Argento, mentre c'è anche chi sospetta potenziali remake di Bianco e Nero. Ovviamente, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali.

Come sempre anche la redazione di SpazioGames.it seguirà attentamente l'evento: se dovessero arrivare novità particolarmente importanti, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, non possiamo che invitarvi a puntare la sveglia alle ore 15.00 e augurarvi buon divertimento!