Il prossimo Pokémon Presents potrebbe fare felici i nostalgici

Visto che sono per la maggior parte composti da 30enni ed oltre, è noto che i fan di Pokémon siano tendenzialmente molto nostalgici e per questo motivo dovrebbero seguire con attenzione il prossimo Pokémon Presents se amano Pokémon Oro e Argento, in particolare.

L'evento è stato annunciato di recente, il Pokémon Presents 2024 si svolgerà dunque il 27 febbraio 2024 alle ore 15:00 italiane, ma al momento non abbiamo dettagli sulla durata e sugli effettivi contenuti di questa presentazione.

O almeno questo è quello che credevamo, prima di scoprire il lavoro fatto da alcuni fan che hanno indagato sui primi dettagli emersi dalla presentazione (tramite Nintendo Life).

In un breve video pubblicato su YouTube nel canale ufficiale è stato inserito il riferimento a Pokémon Oro e Argento nel campo "Giochi" tra i titoli menzionati nella presentazione. La potete vedere da questo indirizzo, ma solo da mobile avrete modo di vedere il riferimento a Oro.

Questo potrebbe significare che gli originali Pokémon Oro e Argento verranno inseriti all'interno del catalogo dei giochi gratis di Nintendo Switch Online. Oppure The Pokémon Company sta preparando un nuovo remake dei due titoli, magari in stile Pokémon Let's Go visto che i precedenti capitoli dedicati a Pikachu e Eevee sono usciti molto tempo fa.

Non ci resta che attendere, quindi, anche se i fan sospettano che potrebbe trattarsi di un remake di Pokémon Bianco e Nero: l'ultima espansione di Scarlatto e Violetto ha effettivamente aggiunto molti riferimenti alla regione di Unima, in maniera simile a quanto accaduto in occasione dei rifacimenti di quarta generazione.

A prescindere dal fatto che Pokémon Oro e Argento possano davvero apparire nel prossimo Pokémon Presents, questi due videogiochi continueranno in ogni caso a raccontare l'eredità di Satoru Iwata. L'ex-presidente di Nintendo ci aveva infatti lavorato, come abbiamo scoperto per la prima volta di recente.

