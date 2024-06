Pokémon incontra Stardew Valley in un gioco che potete provare gratis

C'è un nuovo gioco in uscita su Steam che è come un mix tra Pokémon e Stardew Valley, visto che ha creature da collezionare e terreni da coltivare.

Se quindi andate matti per Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), forse è in arrivo anche una piccola alternativa indie.

Ova Magica è infatti palesemente “ispirato ai classici” ed è sviluppato dal team di Top Hat Studios.

«Dopo esservi trasferiti a occuparvi di una fattoria in un piccolo e caratteristico borgo chiamato Clover Town, venite a conoscenza di qualcosa che cambia la vostra vita per sempre: Blobs!», recita la descrizione ufficiale.

La sinossi continua: «I Blob sono creature carine, traballanti e rotonde che si schiudono dalle uova. Trattateli con cura e potranno diventare i vostri più grandi compagni».

In Ova Magica i giocatori potranno collezionare queste creature gommose e allevarle (sì, anche le uova ricordano molto i Pokémon).

Tuttavia, per non farvi pensare all'ennesimo clone, Ova Magica ha dalla sua un comparto gestionale pensato per i giocatori/agricoltori amanti dei giochi di ruolo di matrice nipponica.

Oltre che a Stardew Valley e Pokémon, il titolo è infatti palesemente ispirato a classici come Harvest Moon, Slime Rancher, Story of Seasons, Pokémon, Grandia, Jade Cocoon e Azure Dream.

Ad ogni modo, se siete ancora scettici sulla validità del prodotto, potete scaricare e giocare gratuitamente la demo di Ova Magica cliccando a questo indirizzo.

Ova Magica sarà in ogni caso lanciato in accesso anticipato il 23 luglio prossimo solo su Steam. Tuttavia, il gioco uscirà anche su Nintendo Switch, PlayStation e Xbox nel corso del prossimo anno.

